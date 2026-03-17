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    • Llegó la lluvia a Pergamino tras una jornada sofocante

    El Servicio Meteorológico Nacional advierte en Pergamino por lluvias intensas, posibles ráfagas y caída de granizo.

    17 de marzo de 2026 - 12:45
    Rige un alerta naranja, lo que implica la probabilidad de tormentas de variada intensidad.

    Rige un alerta naranja, lo que implica la probabilidad de tormentas de variada intensidad.

    LA OPINION

    Luego de un día marcado por el calor agobiante y niveles de humedad extremadamente altos, la lluvia finalmente llegó a Pergamino. Según los últimos reportes, el frente de tormenta avanza rápidamente.

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    De acuerdo con la información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional y el área de Defensa Civil local, rige un alerta naranja, lo que implica la probabilidad de tormentas de variada intensidad. En este contexto, no se descarta la ocasional caída de granizo, así como también ráfagas de viento provenientes del sector sur, que podrían registrarse con fuerza durante el desarrollo del fenómeno.

    Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente al circular por la vía pública, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

    Viento sur

    En cuanto a la evolución del clima, se anticipa que las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva durante el transcurso de la tarde de este martes. El ingreso del viento sur provocará un descenso tanto de la temperatura como de la humedad, generando un cambio notorio en el ambiente.

    Clima para los próximos días

    De cara a los próximos días, el pronóstico resulta alentador: miércoles y jueves se presentarían con tiempo estable, cielo despejado y temperaturas agradables, ofreciendo un respiro tras la intensa jornada vivida.

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