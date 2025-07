Lisandro Bonelli: "San Nicolás necesita nuevas caras en 2027 y tener una oposición constructiva"

Volver al Consejo Deliberante de San Nicolás

Con el foco puesto en el futuro inmediato, expresó: “Mi voluntad es ser candidato al Concejo Deliberante. Quiero volver a aportar con una oposición constructiva, como lo han hecho Luciano Pastocchi y Florencia Vázquez. Ser una oposición constructiva y subir la vara de la discusión y ayudar a subir las ideas por el bien de la ciudad”.

Sobre su experiencia en el Ministerio de Salud, recordó: “No me arrepiento. mas alla de lo que pasó, de público conocimiento (el escandalo del Vacunatorio VIP). En tiempo de Pandemia uno tomaba 50 decisiones por día y se cometen errores". Mientras recordó a Ginés González García, ex Ministro y su tío: "Fue un grande, pese a cómo lo trataron de un sector de la política, los medios y el pueblo”.

El sueño de ser intendente de San Nicolás

Bonelli no oculta sus aspiraciones: “Me gustaría ser intendente. Y si mañana lo fuera, haría las cosas principales y lo segundo, combatir la inseguridad”.

"Primero hay que aliarse con el gobernador, no pelearse como hacen los Passaglia. Vos tenes que alinear los recursos, y hacer las reuniones con los responsables, cosa que ellos no hacen."

Sobre la dirigencia local, fue contundente al referirse a Cecilia Comerio, declarante que "no representa al gobernador", sino que es representante de La Cámpora. Hay otros dirigentes, pero no es ella. La construcción política no puede ser cerrada. Y agregó que hay que tener "mas apertura y mas generosidad", uno tiene que hablar con todos los sectores, sobre todo en una construcción colectiva, y que Comerio se cierra consigo mismo, siendo "un error que ha cometido en mas de una oportunidad".

Lo que sueña a futuro, apuesta a Sergio Massa

En cuanto al futuro del país, afirmó: “De cara al 2027, todos tenemos que trabajar para recuperar el objetivo de volver al Gobierno Nacional. Hay que corregir los errores de la gestión anterior, y para reparar el desastre que dejará la gestión de (Javier) Milei".

Remarcó que se deben recuperar a los sectores que se fueron desencantados, y armar una coalición grande para gobernar la Argentina, encausarla en un camino de crecimiento y prosperidad de una vez por todas, teniendo una mirada amplia.

Finalmente, recalcó el rol del Frente Renovador frente a una posible unión: "Ahora mostraron generosidad, que es lo que tenemos que hacer acá (en San Nicolás), pero si pudieron ponerse de acuerdo, ¿Cómo no vamos a poder ponernos de acuerdo acá?. Una parte es la del Frente Renovador, otra la del gobernador, falta la de La Cámpora". Y cerró con un deseo de que Sergio Massa debería ser presidente, porque lo ve como " el mas preparado".