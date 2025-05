Liga Federal: Belgrano de San Nicolás igualó la serie y Somisa se clasificó a la siguiente etapa

Por el contrario, la visita estuvo más de 5m estuvo sin anotar la visita, y volvió a hacerlo con otro triple de Yarza . Belgrano no pudo sostener el nivel de aciertos, pero se llevó el parcial por 22-9.

En el comienzo del segundo periodo, Independiente se tornó peligroso con Yarza, pero el local controló al resto con un notable desempeño defensivo. Y con Menna y las primeras unidades de Revello se colocó 34-18.

Siempre liderado por Menna y sumando con los suplentes (13 puntos desde el banco) se escapó a 24 puntos y llegó a los vestuarios en ganancia 48 a 24, tras un impecable primer tiempo.

Dominio absoluto de Belgrano de San Nicolás

En la reanudación, Independiente encontró una mayor eficacia y con un goleo repartido. Pero mientras estuvo Menna y ya sin su base en cancha, con el protagonismo de Giaccio, Belgrano ganó ese parcial 22-20 y llegó al último cuarto arriba 70 a 44.

Ya con el encuentro resuelto, Independiente mandó a Yarza al banco y Belgrano se dedicó a ampliar la diferencia, que con las conversiones de Singh, llegó a ser de 35 (80-45).

En el final, con los suplentes en cancha, la visita redujo la distancia, pero el triunfo era de Belgrano desde hace tiempo.

Fue 91 a 67 la victoria de los nicoleños, que el domingo desde las 20.30, buscarán el pasaje a la siguiente etapa.

Gran partido de Menna (26 puntos, 7-9 en dobles, 4-8 en triples, 4 rebotes, 2 asistencias en 20m de juego) para el ganador. Yarza fue lo mejor de Independiente (24 unidades, 8-10 en dobles, 4 rebotes).

Somisa de San Nicolás ganó en La Pampa y se clasificó

En tanto, que el otro elenco de San Nicolás ganó por primera vez en la temporada de visitante y se clasificó a la siguiente etapa de la Liga Federal. Fue triunfo por 85 a 70, cerrando la serie 2 a 0, en medio de una actuación sin fisuras y ganando con autoridad y claridad, reafirmando su crecimiento.

Dentro de muy buenos rendimientos, nuevamente fue Juan Abeiro fue la principal figura en el equipo de Diego Alba, con 28 puntos, 12 rebotes. También se destacaron Genaro Calcaterra (18 y 11), Nicolás Rodríguez (14 y 9) y Juan Cognigni (13, 3, 6 asistencias), en uno de sus mejores desempeños de la temporada.

En All Boys, que no pudo defender la ventaja de cancha, no fueron suficientes las 32 unidades ni los 13 recobres de Valentín Duvanced, máximo anotador del encuentro como así tampoco los 27 puntos de Zalabardo.

A confirmar por la Confederación Argentina de Básquetbol, Somisa de San Nicolás podría cruzarse con Federación Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia, frente al que tendría la ventaja deportiva.

El resto de los cruces

En las restantes llaves de la primera ronda de play off de la Conferencia Sudeste, Independiente de General Pico, con 15 puntos de Merchant, le ganó a Atenas de La Plata por 76 a 75 y se clasificó a la siguiente etapa.

En tanto, que al igual que Belgrano de San Nicolás, Independiente de Zárate deberá jugar un tercer y definitorio juego, tras vencer a San Martín de Junín por 67 a 60, con 18 puntos de Dente en el ganador y 15 de Lombardi en la visita.