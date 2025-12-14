Laura Abal: "Necesitamos más juicio por jurados y menos tiempo para su celebración"

Laura Abal logró que el jurado diera un veredicto de no culpable a Luis Alderete por legítima defensa en el juicio por la muerte del adolescente Benjamín Rojas. LA OPINION

Tras el veredicto de no culpable dictado por el jurado popular en el juicio por la muerte del adolescente Benjamín Rojas, la abogada defensora Laura Abal expresó su satisfacción por la absolución de su cliente, Luis Alderete, y remarcó la importancia de que los doce ciudadanos hayan comprendido el concepto de legítima defensa.

El debate oral se desarrolló durante cuatro jornadas, entre martes y viernes, bajo la presidencia del juez Guillermo Burrone, y concluyó con una deliberación que demandó menos de veinte minutos. Para la defensora, ese tiempo acotado fue un indicio claro de que el jurado ya tenía formada una convicción individual que confluyó rápidamente en el veredicto absolutorio.

Abal señaló que desde el inicio del juicio asumió “una enorme responsabilidad” al intentar transmitir su mirada sobre cómo se desarrollaron los hechos. En ese sentido, sostuvo que el resultado demuestra que el jurado logró comprender una figura jurídica compleja, como la legítima defensa, más allá de las ideas generales que suelen circular sobre el tema. Según explicó, su postura se apoyó en la idea de que cuando el Estado falla en las políticas de control y prevención, se generan contextos que derivan en desenlaces trágicos.

La abogada también lamentó los incidentes ocurridos tras conocerse la decisión del jurado, tanto dentro de la sala como en las inmediaciones del edificio judicial, y pidió "frenar las violencias" para que el fallo no quede empañado por nuevos enfrentamientos. "De todo tenemos que aprender", expresó, al tiempo que llamó a reflexionar sobre lo sucedido.

Otro de los puntos que destacó Abal fue el tiempo transcurrido entre el hecho y la realización del juicio. Recordó que el proceso se celebró dos años y cuatro meses después de la muerte de Benjamín Rojas, período durante el cual Alderete permaneció privado de su libertad. A su entender, el veredicto confirma que se trató de una detención injusta y excesivamente prolongada. Finalmente, la defensora planteó la necesidad de revisar los plazos judiciales y ampliar la realización de juicios por jurados, para evitar que los procesos se extiendan durante años. “Necesitamos más juicios por jurado y menos tiempo para su celebración”, concluyó, al remarcar que se trata de una discusión que excede el caso puntual y remite a una cuestión de política judicial.

