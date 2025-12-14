domingo 14 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Laura Abal: "Necesitamos más juicio por jurados y menos tiempo para su celebración"

    Tras la absolución de Luis Alderete, la defensora Laura Abal destacó el rol del jurado popular, pidió acortar plazos judiciales y llamó a frenar hechos de violencia.

    14 de diciembre de 2025 - 07:10
    Laura Abal logró que el jurado diera un veredicto de no culpable a Luis Alderete por legítima defensa en el juicio por la muerte del adolescente Benjamín Rojas.

    Laura Abal logró que el jurado diera un veredicto de no culpable a Luis Alderete por legítima defensa en el juicio por la muerte del adolescente Benjamín Rojas.

    LA OPINION

    Tras el veredicto de no culpable dictado por el jurado popular en el juicio por la muerte del adolescente Benjamín Rojas, la abogada defensora Laura Abal expresó su satisfacción por la absolución de su cliente, Luis Alderete, y remarcó la importancia de que los doce ciudadanos hayan comprendido el concepto de legítima defensa.

    Lee además
    Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Guillermo Burrone votaron por unanimidad la absolución del acusado.

    El Tribunal Oral en lo Criminal 1 absolvió a un acusado de presuntos abusos sexuales a la hijastra
    El menor fue filmado por cámaras de seguridad de los locales damnificados.

    Buscan un dispositivo de tratamiento al consumo de drogas al menor involucrado en varios robos

    El debate oral se desarrolló durante cuatro jornadas, entre martes y viernes, bajo la presidencia del juez Guillermo Burrone, y concluyó con una deliberación que demandó menos de veinte minutos. Para la defensora, ese tiempo acotado fue un indicio claro de que el jurado ya tenía formada una convicción individual que confluyó rápidamente en el veredicto absolutorio.

    Abal señaló que desde el inicio del juicio asumió “una enorme responsabilidad” al intentar transmitir su mirada sobre cómo se desarrollaron los hechos. En ese sentido, sostuvo que el resultado demuestra que el jurado logró comprender una figura jurídica compleja, como la legítima defensa, más allá de las ideas generales que suelen circular sobre el tema. Según explicó, su postura se apoyó en la idea de que cuando el Estado falla en las políticas de control y prevención, se generan contextos que derivan en desenlaces trágicos.

    luis aldrete absuelto no culpable
    Luis Alderete fue declarado no culpable de la muerte del adolescente Benjam&iacute;n Rojas por actuar en leg&iacute;tima defensa.

    Luis Alderete fue declarado no culpable de la muerte del adolescente Benjamín Rojas por actuar en legítima defensa.

    La abogada también lamentó los incidentes ocurridos tras conocerse la decisión del jurado, tanto dentro de la sala como en las inmediaciones del edificio judicial, y pidió “frenar las violencias” para que el fallo no quede empañado por nuevos enfrentamientos. “De todo tenemos que aprender”, expresó, al tiempo que llamó a reflexionar sobre lo sucedido.

    Otro de los puntos que destacó Abal fue el tiempo transcurrido entre el hecho y la realización del juicio. Recordó que el proceso se celebró dos años y cuatro meses después de la muerte de Benjamín Rojas, período durante el cual Alderete permaneció privado de su libertad. A su entender, el veredicto confirma que se trató de una detención injusta y excesivamente prolongada.

    Finalmente, la defensora planteó la necesidad de revisar los plazos judiciales y ampliar la realización de juicios por jurados, para evitar que los procesos se extiendan durante años. “Necesitamos más juicios por jurado y menos tiempo para su celebración”, concluyó, al remarcar que se trata de una discusión que excede el caso puntual y remite a una cuestión de política judicial.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Tribunal Oral en lo Criminal 1 absolvió a un acusado de presuntos abusos sexuales a la hijastra

    Buscan un dispositivo de tratamiento al consumo de drogas al menor involucrado en varios robos

    Cayó en Pergamino el sospechoso más buscado por un violento asalto en Gualeguaychú con intento de homicidio

    Falleció el hombre que había resultado gravemente herido en un siniestro vial en el terraplén

    El Tribunal Oral en lo Criminal le revocó la prisión domiciliaria a un convicto detenido en la vía pública

    Juicio por jurados: declararon no culpable a Luis Alderete y lo absolvieron por actuar en legítima defensa

    Cayó detenido el sexto integrante de la banda narco desbaratada en el barrio 12 de Octubre

    Homicidio de Benjamín Rojas: el padre de Alderete dijo que su hijo vivía asustado y hostigado previo al crimen

    Juicio por el crimen del adolescente: testigos clave, tensión en la sala y acusaciones sobre el homicidio

    Un adolescente de 16 años fue detenido por una serie de robos en comercios de Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Guillermo Burrone votaron por unanimidad la absolución del acusado.

    El Tribunal Oral en lo Criminal 1 absolvió a un acusado de presuntos abusos sexuales a la hijastra

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El grupo destacado para representar a la Argentina en Florianópolis, Brasil, en el año 2026.
    Cultura y espectáculos

    Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba
    La artista visual Sonia Pirchi participa con su obra Light Tube.
    Cultura

    Sonia Pirchi lleva su obra a Atenas y proyecta luz desde el Partenón al mundo

    Podcast del 14 de diciembre de 2025

    Podcast del 14 de diciembre de 2025

    Gustavo Pérez Ruiz abrió las puertas de su hogar para compartir un recorrido por su vida profesional. video
    Pergamino

    Gustavo Pérez Ruiz: 42 años de radio, una voz que se despide del aire pero no de la comunicación

    El ser humano posee una memoria que trasciende su biología terrestre.

    La memoria del cosmos: ADN multidimensional, civilizaciones antiguas y el origen estelar de la humanidad