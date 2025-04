Lanzan la colecta solidaria: "Todos por Tiziano"

CUIT/CUIL: 27389601670, Banco Nación.

Para más información, comunicarse al 2477-330928.

El caso Tiziano

“En el año 2021 le diagnosticaron hipoacusia neuroperceptiva de grado profundo unilateral (od). En agosto de ese mismo año comenzamos a viajar al Garrahan para posibles tratamientos, ya que las respuestas que me daban acá, como mamá no me convencían”, cuenta Karen Natalí Cerisola.

“En el año 2024 comenzaron a realizarle estudios para ver si era viable una operación de implantes cocleares.

“El 3 de febrero de este año nos dijeron que esto no era posible ya que no tenía su nervio auditivo desarrollado, pero nos mandaron a un centro de audífonos para realizar pruebas de equipamientos Cross. Al saber esto comencé a realizar rifas para poder juntar el dinero.

“El 25 de marzo fuimos a Amplitone a realizar la prueba anteriormente mencionada y nos presupuestaron un equipamiento que cuesta $3.843.000.

“Por ese motivo comencé a viralizar una colecta, ya que tenemos un tiempo determinado de vigencia para ese presupuesto (21 días o sea hasta el 15 de abril)

Hasta el momento llevamos recaudado entre rifas y donaciones $585.500.

“Con respecto a pensiones y obras sociales, en 2021 se la quise tramitar, pero un problema con el trabajo del padre no nos pudieron otorgar dicho trámite.

“Ahora que eso se solucionó (en noviembre-diciembre 2024) nos corre el tiempo, y la tramitación de la pensión demora hasta 90 días”, concluyó.