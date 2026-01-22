Ladrón robó ropa deportiva en un local de la Peatonal San Nicolás y escapó en moto ante la vista de empleados

El ladrón escapó con la indumentaria sustraída por más que se activaron los sensores, pero abordó una moto para escapar antes que lograran interceptarlo los empleados del local.

Un nuevo hecho de hurto se registró este jueves por la tarde en la Peatonal San Nicolás de Pergamino, donde un ladrón se apoderó de indumentaria deportiva y logró escapar en una motocicleta . El episodio ocurrió alrededor de las 18:00 y es investigado por la Policía y la Fiscalía.

Según se informó, el delincuente ingresó a un comercio de indumentaria deportiva ubicado sobre la Peatonal San Nicolás, entre San Martín y Mitre, y permaneció varios minutos recorriendo el interior del local con actitud aparentemente normal, sin despertar sospechas entre los empleados.

En un momento en el que no había personal cerca del acceso principal, el sujeto ocultó distintas prendas debajo de su ropa y se retiró caminando sin abonar la mercadería. Al atravesar la salida, los sensores de seguridad activaron la alarma, lo que alertó de inmediato a los trabajadores del comercio.

Los empleados salieron rápidamente a la vereda con la intención de impedir el hurto, pero no lograron interceptarlo. El ladrón se dirigió hacia una motocicleta que había dejado estacionada en las inmediaciones, la puso en marcha y escapó a toda velocidad del lugar con los elementos sustraídos.

Ante la situación, la encargada del local dio aviso al servicio de emergencias 911. Minutos después, un móvil del Comando de Patrulla se hizo presente en la peatonal y comenzó con las primeras actuaciones investigativas.

Los efectivos policiales recabaron las descripciones físicas y de vestimenta del sospechoso para irradiar un alerta a los distintos patrulleros que recorrían la zona. Pese a los operativos cerrojo realizados en sectores cercanos, no fue posible interceptar al delincuente ni recuperar la mercadería.

Desde el comercio damnificado se comprometieron a ampliar la denuncia en la Comisaría Pergamino Primera y a aportar las grabaciones de las cámaras de seguridad, que podrían resultar claves para identificar al autor del hecho, quien actuó bajo la modalidad conocida como “mechero”.

La causa quedó radicada en la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, y fue caratulada como “hurto”.