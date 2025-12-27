La Rueda Beach San Pedro: cuánto cuesta ingresar en su primera temporada de verano abierta al público

La Rueda Beach se alista para la temporada de verano con acceso al público. La Opinion Semanario

La Rueda Beach se prepara para vivir su primera temporada de verano con acceso abierto al público, luego de una profunda transformación impulsada por una importante inversión privada. El proyecto busca recuperar un espacio emblemático de la costa de San Pedro y consolidarlo como un nuevo polo turístico para la ciudad.

Cuánto cuesta ingresar a La Rueda Beach en verano Desde la empresa concesionaria Jara Emprendimientos confirmaron los valores de ingreso al complejo. La entrada general tendrá un costo diario de $5.000 para mayores y $2.000 para menores. En tanto, el acceso al nuevo natatorio será de $5.000 para mayores y $2.500 para menores, también por día.

La inversión privada que recuperó un espacio histórico La concesión permitió intervenir un predio que se encontraba deteriorado y que anteriormente funcionaba bajo el nombre de Mansa Lyfe. Las obras incluyeron la limpieza integral del piletón, su llenado con agua del río, mejoras generales del terreno, la puesta en valor de las cabañas y la construcción de una nueva piscina.

Un proyecto turístico con impacto local El emprendimiento apunta a fortalecer el turismo en San Pedro y garantizar el acceso de los vecinos a la costa. Desde la firma destacaron los acuerdos con instituciones locales y la organización de eventos, entre ellos una celebración prevista para fin de año, como parte de la reactivación del tradicional espacio ribereño.

