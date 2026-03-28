La Policía del Comando interceptó a un individuo que agredió de un golpe de puño a una mujer joven

El sujeto de 28 años agredió a la mujer de 23 en inmediaciones de avenida Drago y bulevar Vélez Sarsfield el sábado a la tarde.

La Policía interceptó en flagrante delito de violencia de género a un sujeto que protagonizó una agresión contra una mujer en plena zona comercial del barrio Acevedo en la tarde de este sábado y quedó aprehendido en una causa penal que instruye el fiscal Fernando D´Elío.

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Un individuo de 28 años fue aprehendido este sábado por personal del Comando de Patrulla luego de ser acusado de agredir físicamente a su pareja en plena vía pública, en inmediaciones de avenida Drago y bulevar Vélez Sarsfield, provocándole una lesión en el rostro que derivó en sangrado nasal.

El episodio ocurrió alrededor de las 14:10, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas por ese sector de la ciudad advirtieron una situación de conflicto y se entrevistaron en el lugar con una joven de 23 años, quien relató que momentos antes había sido atacada por su pareja.

De acuerdo con la denuncia formulada por la víctima, el agresor le aplicó un golpe de puño en el rostro durante una discusión mantenida en la vía pública, causándole una lesión visible en la zona nasal. La mujer presentaba sangrado al momento de la intervención policial, aunque manifestó no requerir asistencia médica del servicio de emergencias.

A partir del señalamiento directo realizado por la denunciante, los uniformados localizaron al acusado en las inmediaciones y procedieron a su aprehensión inmediata, trasladándolo posteriormente a la dependencia policial de la Comisaría Tercera.

Denuncia en la Comisaría de la Mujer

La víctima fue asistida por el personal interviniente y posteriormente se dirigió a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde formalizó la denuncia correspondiente por el hecho de violencia de género.

La causa quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial Pergamino, que deberá determinar la situación procesal del aprehendido y las medidas de protección que correspondan en favor de la denunciante.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se enmarca en las actuaciones habituales ante episodios de violencia familiar o de pareja detectados en la vía pública, donde la intervención inmediata busca resguardar a la víctima y evitar una escalada en la agresión.

El caso quedó registrado como un nuevo episodio de violencia interpersonal ocurrido en la ciudad durante la jornada del sábado.