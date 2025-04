La octava fecha del Torneo 5 Ligas se completará este miércoles

La octava fecha (primera de la segunda rueda) del Torneo 5 Ligas-6 Ciudades de fútbol se disputó en forma parcial el fin de semana ya que varios partidos no se disputaron por las condiciones climáticas. Los partidos suspendidos fueron reprogramados para este martes y miércoles (feriado). Para los clubes de la Liga de Pergamino, la fecha se completará este miércoles con las presentaciones de Juventud y San José. Por la Zona 2, el “Celeste” visitará a Juventud de Rojas a las 17:00 (Sub 23 a las 15:00); y por la Zona 3, San José viajará a Salto para enfrentar al puntero Defensores desde las 16:30 (Sub 23 a las 14:30). Este partido no se disputó el sábado por problemas organizativos.