La música coral de Pergamino se une por la solidaridad en un Concierto de Navidad

Este jueves a las 20:00, en la Parroquia San Antonio de Padua (Lagos 441) se desarrollará un emotivo Concierto Coral Solidario de Navidad , una propuesta artística que combina música, encuentro comunitario y compromiso social.

La entrada será libre y gratuita, aunque se invita al público a colaborar con un producto para la mesa navideña, que será destinado a los dos Centros de Educación Complementaria (CEC) y a distintos merenderos de Pergamino .

La velada reunirá a destacadas agrupaciones corales locales: el Coro Polifónico Municipal , dirigido por el profesor Diego Moran ; el Coro Municipal de Niños y Jóvenes , bajo la conducción de Mariana y Natalia Ramallo ; el Coro Guerrico , a cargo del profesor Juan Carlos Migliaro ; el Coro Femenino Pergamino , dirigido por Hugo Ramallo ; y el Coro Matices , bajo la dirección de la profesora María Auil . El repertorio propuesto recorrerá obras clásicas y populares, en sintonía con el espíritu navideño.

Fundado en 1965, el Coro Polifónico Municipal se ha consolidado a lo largo de casi seis décadas como una de las instituciones culturales más relevantes de la ciudad. A lo largo de su extensa trayectoria fue dirigido por reconocidos maestros como Alberto Perassolo, Pedro A. Manzoni, Alonso Stier, Jorge Vanasco, Daniel Hisi, Guillermo Fernández y Juan Carlos Migliaro.

Desde 2016, su actual director, Diego Moran, le ha otorgado una renovada impronta artística, incorporando una orquesta de cámara integrada por alumnos del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz” y profesores locales, ampliando así las posibilidades expresivas del conjunto.

-Coro Municipal de Niños y Jóvenes

Creado en 1974 por los maestros Ángel Concilio y Hugo Ramallo, el coro fue dirigido por ambos hasta 1979, año en que Ramallo continuó al frente de la agrupación hasta 2015. Desde entonces, la dirección está a cargo de sus hijas, Mariana y Natalia Ramallo. La agrupación ha recorrido numerosos escenarios del país y del exterior, con presentaciones en España, Francia, México, Brasil, Chile y Uruguay, compartiendo conciertos con prestigiosos coros internacionales. Su excelencia artística le ha valido el reconocimiento de las Comisiones de Cultura de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, así como de instituciones musicales como ADICORA Nacional, OFADAC y la Red Coral Argentina.

Cuenta con grabaciones profesionales, ha obtenido premios en concursos polifónicos nacionales e internacionales y fue el coro más premiado en los Torneos Juveniles Bonaerenses. En los últimos años, además, fue elegido para realizar la primera audición de los arreglos ganadores de los concursos corales organizados por la UNR.

-Coro Guerrico

Fundado en noviembre de 2013, el Coro Guerrico nació bajo la dirección de su actual conductor, el profesor Juan Carlos Migliaro. Desde entonces, ha logrado consolidarse como un espacio cultural significativo dentro de la comunidad.

Su repertorio incluye obras argentinas y música popular de distintos países, abarcando una amplia diversidad de estilos y géneros, lo que le permite ofrecer conciertos dinámicos y accesibles para todo público.

La agrupación ha representado a la localidad de Guerrico en diversos escenarios del país y, en 2023, celebró su décimo aniversario con un ciclo de tres conciertos en su ciudad, además de participar en encuentros corales realizados en San Pedro y Máximo Paz.

-Coro Femenino Pergamino

La idea del Coro Femenino comenzó a gestarse en 2014, en el marco de los festejos por el 40º aniversario del Coro Municipal de Niños y Jóvenes. En aquella ocasión, se convocó a coreutas que habían pasado por sus filas a lo largo de los años, muchas de las cuales ya no residían en Pergamino.

Así nació esta agrupación integrada por mujeres que formaron parte del Coro de Niños en distintas épocas. Desde entonces, el Coro Femenino Pergamino ha abordado un repertorio de gran envergadura artística, llevando a escena obras como la Misa Criolla y la Misa por la Paz y la Justicia de Ariel Ramírez; Mujeres Argentinas de Félix Luna y Ariel Ramírez (versión coral de Marcelo Valva); Misatango de Martín Palmeri; Mágico Piazzolla; Cien años de Ramírez y Piazzolla; y la Cantata Yupanquiana de Marcelo Valva.

-Coro Matices

Integrado principalmente por docentes jubiladas, el Coro Matices fue creado el 9 de abril de 2009 bajo la dirección de Hugo Ramallo.

En 2016 asumió la dirección Natalia Basílico y, desde mediados de 2018 hasta la actualidad, la conducción está a cargo de María Auil. A lo largo de su trayectoria, el coro ha participado en numerosos encuentros corales dentro y fuera de la provincia de Buenos Aires. En 2024, la agrupación celebró su 15º aniversario, reafirmando su vigencia y compromiso con la actividad coral.