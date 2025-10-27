lunes 27 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Las cinco tendencias que deja el 2025 en materia gastronómica

    Platos simples, precios accesibles y café de especialidad se destacaron en un año que fue por demás desafiante para la escena gastronómica argentina.

    27 de octubre de 2025 - 13:53
    El 76% de los argentinos redujo sus salidas a comer afuera. El café de especialidad fue uno de los segmentos que no paró de crecer.

    El 76% de los argentinos redujo sus salidas a comer afuera. El café de especialidad fue uno de los segmentos que no paró de crecer.

    OH LA LÁ.

    Con el clima de fin de año, los balances se transforman en el ejercicio obligatorio. Si llevamos esa gimnasia hacia el lado de la escena gastronómica en Argentina, la foto de 2025 muestra que se hizo foco en los platos simples y los precios más accesibles. También ocupan un lugar preponderante las cookies y el café de especialidad.

    Lee además
    La pizza Margarita nació en Nápoles en 1889 como un gesto de la reina Margarita de Saboya hacia el pueblo.

    La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre
    La cultura foodie es una tendencia que se caracteriza por la búsqueda y celebración de experiencias gastronómicas únicas y estéticas, impulsada principalmente por las redes sociales. 

    Cultura foodie: la tendencia gastronómica que transformó la forma de salir a comer y brindar

    Volver a las bases: la comida simple está de regreso

    El 2025 le mostró su cara más áspera a la gastronomía: hubo una caída fuerte en el volumen de ventas -se habla de una baja interanual del 30%- y también se redujo el ticket, es decir, que los comensales piden con la calculadora en mente. De acuerdo con datos difundidos por la consultora Kantar en base a un sondeo realizado en marzo, "el 76% de los argentinos redujo sus salidas a comer afuera". En ese contexto, los cierres se volvieron moneda corriente, incluso alcanzando a restaurantes que tenían el beneplácito de la Guía Michelin, como Franca y Sál.

    Claro que no todas son pálidas y también hubo aperturas, con una particularidad: la nueva vedette es la cocina simple. Atrás quedaron las épocas del boom de lo asiático, hoy lo que abre apuesta a lo que no falla: platos generosos, del repertorio clásico y a buenos precios.

    "Por un lado, hay una tendencia a volver a los platos simples, bien ejecutados, con buen sabor y más abundantes, y a eso se le suma el contexto económico que hace que las personas salgan con menos frecuencia y al hacerlo elijan buena relación precio, calidad, cantidad", señala Ayelén Jaquenod, chef y asesora gastronómica.

    El año en el que explotó el delivery

    Los gastronómicos también recordarán a 2025 como el año en el que explotó el delivery. Varios empresarios reconocen que los pedidos de las apps sostienen la estructura, más que nada en segmentos en los que ese sistema tiene más pregnancia, como las hamburguesas y las pizzerías. Según datos de Pedidos Ya, "el delivery muestra un crecimiento muy marcado en 2025. Entre enero y septiembre de este año, crecieron un +20% interanual en Argentina". Hay momentos en los que caminar es poner un pie delante de otro, sin mirar al costado, sin alterar el ritmo, sin margen para otra cosa. Así transitó este 2025 la gastronomía.

    En el país de las medialunas, reina la cookie

    Si las cookies tuvieran memoria, recordarían a 2025 como su año. La historia empezó de una manera clásica por estos días: el boom primero explotó en las redes y de ahí pasó a la calle. Claro que no acapara la atención cualquier cookie: las que se inscriben en el canon de lo deseable pertenecen al estilo New York, son de tamaño grande, gruesas, pesadas y bien generosas en relleno y toppings.

    Se sabe que los adolescentes y los jóvenes se aburren rápido, quizás por eso las cookies son furor en esa franja etaria. Es que la masa funciona como un lienzo en blanco sobre el cual se pueden desplegar infinidad de rellenos y toppings que se pueden cambiar y combinar tanto como la creatividad lo permita. Así, el formato permite desarrollar sabores novedosos y a tono con lo viral de manera rápida. Cuando explotó el trend del chocolate Dubai, por ejemplo, casi todas las marcas lanzaron cookies de ese sabor.

    El boom del café de especialidad

    La evolución del café tiene que ver con la llegada al país del café de especialidad, una escena que fue resistida durante un buen tiempo. Los nombres en inglés de las bebidas y la temperatura del agua, entre otros factores, desataron burlas entre los cultores del clasicismo. Sin embargo, ese estilo acercó a un nuevo público al café y adiestró el paladar de los que lo bebían quemado y azucarado, elevando también la vara del café comercial.

    Fuente: Forbes.

    Temas
    Seguí leyendo

    La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

    Cultura foodie: la tendencia gastronómica que transformó la forma de salir a comer y brindar

    Fans de la pizza: Google reveló en qué provincias argentinas hay más interés por esta comida

    Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un nuevo ranking internacional

    Continuidad de las empresas familiares en el sector hotelero y gastronómico

    El Torneo Federal de Chefs: una celebración del talento y la identidad gastronómica argentina

    Día Internacional del Chef: por qué se celebra cada 20 de octubre

    Se lanza el primer ají molido coreano hecho en Argentina en medio del boom gastronómico

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La pizza Margarita nació en Nápoles en 1889 como un gesto de la reina Margarita de Saboya hacia el pueblo.

    La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.
    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF

    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes realiza una peña para recaudar fondos con mira a su participación de tres encuentros corales en Córdoba.
    Cultura

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    Pergamino: ¿Cómo saber el estado de trámite de tu patente?

    Pergamino: ¿Cómo saber el estado de trámite de tu patente?

    Un preso de la Unidad Penal 49 de Junín lideraba un clan familiar que involucraba a su hermana, al padre y a una persona allegada como cómplice y todos cumplían distintos roles en la defraudación y niveles de jerarquía en la banda.

    Un clan liderado por un preso involucrado en estafas virtuales desde la cárcel y apoyo familiar