Secuestraron carne faenada, armas y plantas de marihuana en una serie de allanamientos por un caso de abigeato

En los allanamientos secuestraron cuchillos, sierras y otros elementos utilizados para el desposte, algunos con restos hemáticos que serán analizados como parte de las pericias.

La Policía Rural de Pergamino realizó en las últimas horas un amplio despliegue en diferentes domicilios de la ciudad, en el marco de una investigación por abigeato que se inició tras la denuncia de la faena clandestina de una vaquillona de unos 400 kilos en un campo de engorde ubicado a la vera de la ruta provincial 32, entre Pergamino y Rancagua . El episodio generó preocupación entre productores de la zona, que vienen alertando por el incremento de este tipo de ilícitos.

El hecho salió a la luz cuando un trabajador rural descubrió que uno de los animales del establecimiento había sido faenado durante la noche por personas que actuaron con rapidez y precisión para evitar ser detectadas. De inmediato dio aviso al propietario y se radicó la denuncia en sede policial.

A partir de esa presentación, el Comando de Prevención Rural (CPR) Pergamino inició tareas investigativas que incluyeron relevamiento de indicios en el predio con intervención de Policía Científica, análisis de huellas y rastros, y recolección de información en la zona. Con el paso de los días, los investigadores reunieron elementos suficientes para que la Fiscalía interviniente solicitara órdenes de registro en varias viviendas ubicadas en la planta urbana.

Ya con las órdenes otorgadas por la Justicia, el CPR Pergamino ejecutó tres allanamientos de manera simultánea, con apoyo de efectivos de las dependencias rurales de Arrecifes y Colón. En los procedimientos los policías hallaron una considerable cantidad de carne vacuna recientemente faenada, cuya procedencia sería compatible con el animal denunciado.

Además, secuestraron cuchillos, sierras y otros elementos utilizados para el desposte, algunos con restos hemáticos que serán analizados como parte de las pericias. El operativo también permitió el secuestro de varias armas de fuego en funcionamiento —entre ellas una carabina con pedido de secuestro por robo en el partido de La Matanza— junto con municiones de distintos calibres.

En uno de los domicilios, los uniformados encontraron varias plantas de marihuana de gran tamaño, sin documentación ni permisos que justificaran su cultivo, por lo que también se dio intervención a la Justicia en materia de estupefacientes.

Abigeato

La investigación por abigeato continúa activa y no se descartan nuevas medidas judiciales, tanto respecto de los domicilios ya allanados como de otros lugares que fueron mencionados durante las diligencias. Los dispositivos electrónicos, armas y elementos de faena secuestrados serán sometidos a pericias para determinar su vinculación con el hecho.

Desde la Policía Rural destacaron que el abigeato es uno de los delitos que más afecta a los productores de la región, no solo por las pérdidas económicas que ocasiona, sino también por los riesgos sanitarios que implica la circulación de carne sin controles en el mercado informal.

En ese sentido, remarcaron la importancia del trabajo coordinado entre distintas fuerzas rurales y señalaron que continuarán reforzando las tareas de prevención y patrullaje en zonas productivas para desalentar este tipo de hechos y dar respuesta a las preocupaciones del sector agropecuario.