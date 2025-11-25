Alberto Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad pública

La futura funcionaria es rectora desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. DIB

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, presentó la renuncia a su cargo “por motivos personales” y el gobernador Axel Kicillof decidió nombrar en su lugar a la pedagoga y rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Flavia Terigi.

Ante la renuncia, y porque así es el procedimiento, Kicillof enviará el miércoles el pliego a la Legislatura bonaerense para la designación de Terigi, quien durante el conflicto universitario con el Gobierno de Javier Milei, tuvo un alto perfil y participó de las protestas.

Quién es Flavia Terigi La futura funcionaria, que en los hechos tiene rango de ministra, es pedagoga (UBA), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Además, es rectora desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por último, integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.

