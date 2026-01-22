jueves 22 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Santiago Kovadloff sobre la inteligencia artificial: "No puede reemplazar la fragilidad humana"

    El filósofo reflexionó sobre los límites de la IA y afirmó que hay preguntas esenciales que no buscan respuestas, sino ser habitadas desde la incertidumbre

    22 de enero de 2026 - 12:43
    Santiago Kovadloff, filósofo, ensayista y poeta

    Santiago Kovadloff, filósofo, ensayista y poeta

    LAOPINION

    En tiempos de fascinación y temor frente al avance de la inteligencia artificial, el filósofo Santiago Kovadloff propuso una mirada distinta: menos alarmista y más profundamente humana. Durante una intervención en el ciclo Derecho a la pasión, transmitido por TikTok, sostuvo que la IA carece de aquello que define lo esencial del ser humano: la fragilidad, la incertidumbre y la experiencia del tiempo como angustia.

    Lee además
    Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque.

    Perros salchichas: la raza más agresiva según un estudio internacional
    Atlas Baby Blue. el nuevo robot de Boston Dynamics video

    Atlas Baby Blue de Boston Dynamics: ¿revolución industrial o amenaza para el empleo?

    La IA no vive la incertidumbre

    Kovadloff planteó que la inteligencia artificial no posee vida inconsciente, no conoce el lapsus, ni puede experimentar la incertidumbre como angustia frente al tiempo. Esa diferencia, lejos de ser menor, marca un límite infranqueable entre la máquina y el ser humano.

    “La inteligencia artificial trata de ser fortaleza”, explicó, mientras que el hombre —cuando pretende ser solo fortaleza— corre el riesgo de deshumanizarse. En ese contraste aparece, según el filósofo, algo irremplazable: la fragilidad como condición constitutiva de lo humano.

    Preguntas que no piden respuestas

    Uno de los núcleos más profundos de su reflexión fue la idea de que existen preguntas que no están hechas para ser respondidas, sino para ser soportadas. Kovadloff enumeró algunas de ellas:

    ¿por qué debo no morir?, ¿qué es la libertad?, ¿quién soy?

    Según su planteo, la inteligencia artificial puede procesar datos, optimizar soluciones y ofrecer certezas, pero no puede convivir con ese tipo de interrogantes. No porque le falte información, sino porque le falta existencia.

    Fragilidad, tiempo y humanidad

    Para Kovadloff, la capacidad de convivir con la incertidumbre es una de las formas más profundas de humanidad. No se trata de eliminar la duda, sino de habitarla. Allí donde la IA busca precisión y control, el ser humano encuentra sentido en la ambigüedad, en el error, en el lapsus, en aquello que no cierra.

    Desde esa perspectiva, el filósofo invita a relativizar el miedo al reemplazo total: la inteligencia artificial puede asistir, ampliar capacidades y transformar prácticas, pero no puede sustituir aquello que no se programa: la experiencia de ser finitos, vulnerables y conscientes de no tener todas las respuestas.

    Un límite que no es técnico, sino existencial

    La reflexión de Kovadloff corre el eje del debate tecnológico hacia una dimensión filosófica. El problema no es qué tan inteligente puede volverse una máquina, sino qué tipo de humanidad estamos dispuestos a preservar.

    En ese marco, la inteligencia artificial no aparece como una amenaza inevitable, sino como un espejo que obliga a repensar qué es lo verdaderamente irremplazable del ser humano: su capacidad de vivir con preguntas abiertas, sin convertirlas en algoritmos.

    Embed - Santiago Kovadloff en Derecho a la Pasión. "Uno no tiene una vocación, la vocación lo tiene a uno" Disfrutá el episodio completo en Youtube (link en nuestra bio) #Podcast #IA #filosofia #Youtube
    @derecho.a.la.pasion

    Santiago Kovadloff en Derecho a la Pasión. "Uno no tiene una vocación, la vocación lo tiene a uno" Disfrutá el episodio completo en Youtube (link en nuestra bio) #Podcast #IA #filosofia #Youtube

    sonido original - Derecho a la Pasión - podcast

    Fuente: @derecho.a.la.pasion

    Temas
    Seguí leyendo

    Perros salchichas: la raza más agresiva según un estudio internacional

    Atlas Baby Blue de Boston Dynamics: ¿revolución industrial o amenaza para el empleo?

    Endorphina: un año explosivo de tragamonedas y victorias

    Wanda Nara reveló el insólito trastorno que padece mientras duerme: de qué se trata

    ¿Sabías que existe el Día del Abrazo? Se celebra cada 21 de enero y esta es la razón de esta celebración

    Seis consejos para alquilar un automóvil en estas vacaciones

    ¿Cómo funciona el torneo argentino de fútbol?

    Vacaciones: lo que tenés que saber si querés viajar con tu mascota

    Cuáles son las supersticiones que marcan al martes 13 como día de mala suerte

    Series verticales: el fenómeno que está cambiando la forma de contar historias

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque.

    Perros salchichas: la raza más agresiva según un estudio internacional

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Ramallo organiza este viernes 24 a partir de las 18, un concurso de Pesca Recreativa libre y gratuita. 

    Este viernes en Ramallo habrá un concurso de pesca con devolución
    De izquierda a derecha: Juan Parma, CEO de Banco Macro, Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, Roberto Nobile, CEO de Personal, y Martín Heine, CEO de Personal Pay.

    Telecom Argentina y Banco Macro se unen para impulsar la digitalización de los servicios financieros

    El destino elegido para esta salida es Samaná, una región de República Dominicana que combina playas, naturaleza y un perfil más calmo.

    Mujeres en Viaje +60: una experiencia transformadora en el Caribe pensada para viajar acompañadas

    Personal policial perteneciente a la Sub DDI San Pedro- Baradero y a la Comisaría San Pedro encabezaron un operativo relacionado a la investigación iniciada en torno al asesinato del joven Agustín Pereira.

    San Pedro: Aprehendieron a un nuevo sospechoso por el crimen del joven Agustín Pereira

    El talento de Luisina Chapero estará presente en cada noche junto al Ballet Oficial de Cosquín.
    Cultura y espectáculo

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín