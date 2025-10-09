Juró Juan Tomás Godoy como fiscal titular de la UFIyJ 9, especializada en narco menudeo

Juan Tomás Godoy juró como fiscal este jueves y ya asumió sus funciones como titular de la UFIyJ 9.

Este jueves por la mañana se realizaba la ceremonia oficial en la que juró como nuevo agente fiscal el doctor Juan Tomás Godoy , quien desde la fecha quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 del Departamento Judicial Pergamino .

El acto tuvo lugar en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones y fue presidido por el fiscal general Mario Daniel Gómez, acompañado por la secretaria de la Fiscalía de Cámara, doctora Eloísa Ramundo, quien actuó en la toma de juramento.

Durante la ceremonia, que se desarrollaba en un clima de sobria formalidad, estuvieron presentes magistrados, funcionarios judiciales, empleados del Ministerio Público y allegados de la familia y el círculo de amistades del nuevo fiscal, que compartieron el momento de asunción.

Con esta designación, el fiscal Godoy pasa a ser titular de la Fiscalía N° 9, con competencia específica en la investigación de delitos vinculados a la Ley Nacional 26.052 y a la Ley Provincial 13.392, normas que regulan el tratamiento judicial de causas relacionadas con estupefacientes y microtráfico.

El fiscal general Daniel Gómez destacó la importancia de la cobertura de este cargo, subrayando que la unidad a cargo de Godoy cumple un papel central dentro del esquema de investigación penal en Pergamino, especialmente en lo relativo a la persecución del narcomenudeo y las infracciones a la legislación de drogas. “Se trata de un área sensible, de alto impacto social, que requiere compromiso, criterio técnico y coordinación con otras agencias del Estado”, expresó durante la ceremonia.

jura fiscal Juan Tomas Godoy Fiscalia 9 Pergamino 006 Los familiares de Juan Tomás Godoy acompañaron la jura del flamante magistrado titular de la UFIyJ 9. LA OPINION

La asunción de Juan Tomás Godoy, quien venía desempeñándose en el ámbito judicial con una trayectoria vinculada a la investigación penal preparatoria, refuerza la estructura del Ministerio Público en Pergamino, donde funcionan actualmente nueve fiscalías con diferentes especializaciones.

La Fiscalía N° 9, creada en el marco del proceso de descentralización impulsado por la Procuración General, tiene como función la investigación de delitos previstos en la legislación sobre estupefacientes, en causas de competencia ordinaria provincial, y actúa en coordinación con fuerzas policiales y organismos especializados en venta de droga al menudeo.

jura fiscal Juan Tomas Godoy Fiscalia 9 Pergamino 003 El fiscal Fraancisco Furnari fue uno de los colegas de la magistratura que firmaron el acta de jura del flamante fiscal Juan Tomás Godoy. LA OPINION

De esta manera, el Departamento Judicial Pergamino incorpora a un nuevo funcionario al frente de una unidad clave en la lucha contra el narcotráfico, reforzando el trabajo conjunto con los restantes fiscales del distrito y con los juzgados de garantías en materia penal.