Juicio por venta de cocaína en barrio Acevedo: comenzó el debate oral contra una mujer acusada de narcomenudeo

En el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 comenzó el juicio oral por presunta venta de cocaína en una vivienda del barrio Acevedo.

En el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 comenzó el juicio oral por presunta venta de cocaína en una vivienda del barrio Acevedo.

En el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 comenzó el juicio oral por presunta venta de cocaína en una vivienda del barrio Acevedo.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 inició este jueves en Pergamino el juicio oral contra una mujer de 50 años acusada de comercializar cocaína al menudeo en una vivienda del barrio Acevedo , en una causa impulsada por la Fiscalía especializada en estupefacientes.

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Durante la mañana de este jueves se desarrolló en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 la primera jornada del debate oral en una causa por presunta comercialización de estupefacientes en el barrio Acevedo, donde una mujer de 50 años se encuentra sentada en el banquillo de los acusados por hechos investigados durante 2023.

La audiencia fue presidida por los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone, quienes escucharon la acusación sostenida por el fiscal Juan Tomás Godoy, a cargo de presentar las pruebas y testimonios que la Fiscalía considera determinantes para sostener la imputación.

Según la acusación, la mujer habría desarrollado actividades de venta de cocaína al menudeo al menos desde comienzos de 2023 hasta el 15 de junio de ese año, utilizando como punto de referencia una vivienda ubicada sobre calle Salta al 700, en el barrio Acevedo, además de concretar maniobras en inmediaciones de ese domicilio.

En esta primera jornada declararon efectivos policiales de la brigada de Drogas Ilícitas que participaron de la investigación y del allanamiento realizado en aquella vivienda, junto con el testigo civil convocado para certificar el procedimiento judicial.

Los policías describieron ante el tribunal el operativo concretado el 15 de junio de 2023, cerca de las 8:20 de la mañana, cuando irrumpieron en el domicilio y secuestraron distintas dosis de cocaína distribuidas en envoltorios negros.

De acuerdo con la evidencia presentada por la Fiscalía, en una estantería de la habitación de uno de los hijos de la acusada hallaron una media blanca que contenía 22 envoltorios de nylon negro con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,5 gramos.

Además, en la cocina de la vivienda, dentro de una caja de cigarrillos ubicada sobre un aparador, encontraron otros ocho envoltorios del mismo material con 2,3 gramos adicionales de cocaína.

Durante el allanamiento también fueron secuestrados recortes circulares de nylon negro, un cuaderno con anotaciones alfanuméricas, un teléfono celular y dinero en efectivo, elementos que para la acusación constituyen indicios compatibles con una actividad de fraccionamiento y comercialización de droga.

Acusación de la Fiscalía

Para la Fiscalía, el cuadro probatorio encuadra en los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autora, conforme al artículo 5 inciso c de la Ley 23.737, en concurso real.

Por su parte, la defensa oficial, representada por el abogado Estanislao Carricart, sostiene una postura opuesta y buscará desacreditar la legalidad del procedimiento policial.

La estrategia defensiva apunta a cuestionar la cadena de custodia y la forma en que se desarrolló el allanamiento, además de introducir la hipótesis de que la sustancia secuestrada pudo haber sido incorporada de manera irregular por quienes ejecutaron el operativo.

Ese planteo comenzó a perfilarse durante el interrogatorio a los testigos, donde la defensa insistió en aspectos vinculados a la localización exacta de los elementos secuestrados y la participación de cada efectivo en el ingreso a la vivienda.

El debate continuará en próximas audiencias con nuevas declaraciones y eventualmente con la incorporación de pericias y otros elementos documentales antes de los alegatos finales.