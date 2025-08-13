miércoles 13 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años

    El Museo de San Pedro halló un colmillo de perro prehistórico gigante de 200.000 años. Es el segundo hallazgo en 25 años y confirma su presencia en la región.

    13 de agosto de 2025 - 11:25
    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años.&nbsp;

    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años. 

    LAOPINION

    Un colmillo fosilizado encontrado en San Pedro en Campo Spósito, Bajo del Tala, confirma la presencia de un perro prehistórico de gran tamaño en la región durante el Pleistoceno medio. esde el museo destacaron que este tipo de hallazgos aporta información clave para reconstruir la fauna que habitó la región

    Lee además
    El Museo Paleontológico de San Pedro suma nuevos hallazgos clave en la Estancia El Algarrobo

    El Museo Paleontológico de San Pedro suma nuevos hallazgos clave en Estancia El Algarrobo
    Hallazgo cientifico en San Pedro: recuperan fósiles de un prezoso gigante juvenil del pleistoceno

    Hallazgo científico en San Pedro: recuperan restos fósiles de un perezoso gigante juvenil del Pleistoceno

    Museo Paleontológico

    El Museo Paleontológico de San Pedro anunció el hallazgo de un fósil de cánido gigante que habitó el norte bonaerense hace aproximadamente 200.000 años. La pieza, un colmillo fosilizado, fue encontrada durante una excavación de rutina en Campo Spósito, en la zona de Bajo del Tala, y se convierte en el segundo registro de esta especie en 25 años.

    El descubrimiento fue realizado por el Grupo Conservacionista de Fósiles, cuyos integrantes explicaron que, aunque el material recuperado no permite identificar con precisión el género, sí confirma la existencia de un perro prehistórico de gran porte en la región.

    Un hallazgo excepcional

    Los restos de estos animales son extremadamente raros. El antecedente más importante se dio en octubre de 2000, cuando se encontró uno de los dos únicos esqueletos completos de un perro extinto del género Theriodictis, que hoy se exhibe en el museo como pieza central.

    En esta oportunidad, la evaluación contó con la colaboración del Dr. Francisco Prevosti, investigador principal del CONICET y especialista en carnívoros fósiles. Según Prevosti, la morfología y tamaño del colmillo apuntan a un animal robusto, comparable con otros grandes cánidos del Pleistoceno sudamericano.

    Valor científico y patrimonial

    Desde el museo destacaron que este tipo de hallazgos aporta información clave para reconstruir la fauna que habitó la región durante el Pleistoceno medio, un período caracterizado por la presencia de megafauna y cambios climáticos significativos.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Museo Paleontológico de San Pedro suma nuevos hallazgos clave en Estancia El Algarrobo

    Hallazgo científico en San Pedro: recuperan restos fósiles de un perezoso gigante juvenil del Pleistoceno

    San Pedro: Candela Vázquez debutó con triunfo y avanzó a octavos de final

    El artista experimental Mariano Ramis inauguró su muestra en San Pedro con obras que recorrieron el mundo

    San Pedro: Procesan a los titulares de Solmi S.A. y sus contadores por lavado de activos

    Nerina González. De San Pedro al CONICET, acerca la ciencia argentina a las redes

    San Pedro será sede regional de los Juegos Bonaerenses 2025

    San Pedro: Aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro con complicidad con su madre

    Productores rurales de San Pedro acceden a créditos con el programa Provincia en Marcha

    En 48 horas, policía y bomberos rescataron a dos jóvenes que se subieron a postes en San Pedro

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Suspendida la Peregrinación Rosario - San Nicolas 2025 por temas de seguridad.

    Suspenden la Peregrinación Rosario – San Nicolás 2025 por motivos de fuerza mayor

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Ivana Fortunati junto al Chaqueño Palavecino. La cantante de tangos fue invitada a cantar por el folklorista en el Teatro El Círculo de Rosario.
    Cultura y espectáculos

    Un trío de artistas vuelve a reunirse en Pergamino con un show de raíces y emociones

    Por Néstor Suárez
    Detienen a un sujeto acusado de venta de estupefacientes, prófugo entre San Nicolás y Rosario.

    San Nicolás: detienen a un prófugo acusado de vender estupefacientes en la zona sur

    Carne: el difícil equilibrio entre abastecer el mercado y recuperar el rodeo

    Carne: el difícil equilibrio entre abastecer el mercado y recuperar el rodeo

    Escuela Secundaria 4 de Mitre y Merced.

    Un auxiliar de una Escuela sufrió un brote psicótico y debió ser sedado por un médico de la ambulancia de Same

    La fábrica Pastas Alfredo rinde homenaje al Atlántico argentino con un sorrentino de merluza y remolacha.

    Una fábrica de pastas de La Plata es furor por sus sorrentinos con forma de la estrella de mar viral