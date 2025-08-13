Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años. LAOPINION

Un colmillo fosilizado encontrado en San Pedro en Campo Spósito, Bajo del Tala, confirma la presencia de un perro prehistórico de gran tamaño en la región durante el Pleistoceno medio. esde el museo destacaron que este tipo de hallazgos aporta información clave para reconstruir la fauna que habitó la región

Museo Paleontológico El Museo Paleontológico de San Pedro anunció el hallazgo de un fósil de cánido gigante que habitó el norte bonaerense hace aproximadamente 200.000 años. La pieza, un colmillo fosilizado, fue encontrada durante una excavación de rutina en Campo Spósito, en la zona de Bajo del Tala, y se convierte en el segundo registro de esta especie en 25 años.

El descubrimiento fue realizado por el Grupo Conservacionista de Fósiles, cuyos integrantes explicaron que, aunque el material recuperado no permite identificar con precisión el género, sí confirma la existencia de un perro prehistórico de gran porte en la región.

Un hallazgo excepcional Los restos de estos animales son extremadamente raros. El antecedente más importante se dio en octubre de 2000, cuando se encontró uno de los dos únicos esqueletos completos de un perro extinto del género Theriodictis, que hoy se exhibe en el museo como pieza central.

En esta oportunidad, la evaluación contó con la colaboración del Dr. Francisco Prevosti, investigador principal del CONICET y especialista en carnívoros fósiles. Según Prevosti, la morfología y tamaño del colmillo apuntan a un animal robusto, comparable con otros grandes cánidos del Pleistoceno sudamericano. Valor científico y patrimonial Desde el museo destacaron que este tipo de hallazgos aporta información clave para reconstruir la fauna que habitó la región durante el Pleistoceno medio, un período caracterizado por la presencia de megafauna y cambios climáticos significativos.

