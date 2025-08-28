Elecciones: transporte gratuito en Pergamino para el domingo 7 de septiembre

El Gobierno bonaerense y la Municipalidad de Pergamino dispusieron que el servicio público de transporte automotor sea gratuito durante las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre de 2025, con el objetivo de garantizar el derecho al voto y fomentar una mayor participación ciudadana. La medida fue establecida por el Ministerio de Transporte de la Provincia a través de la Resolución Nº 231, y abarca tanto los servicios urbanos como interurbanos de media y larga distancia.

De esta manera, se busca asegurar que ningún bonaerense se vea limitado a la hora de trasladarse hacia su lugar de votación, especialmente en distritos extensos como Pergamino , donde muchos vecinos residen en localidades rurales y deben recorrer varios kilómetros hasta el centro de la ciudad para poder emitir su sufragio.

Las autoridades provinciales y municipales subrayaron que “nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

Asimismo, remarcaron que el transporte público “no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional”. En este sentido, el funcionario explicó que “las empresas, como en el caso de La Nueva Perla en Pergamino, deberán reforzar frecuencias durante las jornadas electorales, de modo que los usuarios puedan viajar de manera ágil y segura”.

Importante beneficio para las elecciones

La decisión se enmarca en un contexto de preocupación por los niveles de participación ciudadana. Si se toman en cuenta los ocho comicios provinciales que ya se realizaron en lo que va del año, la concurrencia a las urnas se redujo en 19 puntos porcentuales respecto del promedio histórico, lo que genera alarma en el ámbito político e institucional.

En Pergamino, como en el resto de la provincia, el beneficio alcanzará a quienes utilicen colectivos de línea para trasladarse dentro de la ciudad y hacia los pueblos del Partido, así como también a quienes deban viajar a distritos vecinos para ejercer su derecho cívico. Desde el Municipio destacaron que esta medida provincial constituye una herramienta importante para que “ningún pergaminense quede fuera del proceso electoral por motivos económicos o de distancia”.

Qué se elige el 7 de Septiembre

La elección del domingo 7 de septiembre definirá representantes provinciales y municipales. A nivel provincial, se renueva la mitad de cada cámara: 46 diputados y 23 senadores. Cada una de las ocho secciones electorales en las que se divide Buenos Aires votará para renovar la totalidad de sus representantes en una de las dos cámaras.

En la Segunda Sección Electoral, a la cual pertenece Pergamino, se elegirán 11 diputados provinciales, un número clave que definirá la correlación de fuerzas en la Legislatura bonaerense.

Además, en Pergamino se elegirán nuevos concejales y consejeros escolares, en el marco de la renovación de autoridades en los 135 municipios bonaerenses. Esto significa que, más allá de la proyección provincial, la elección tendrá un fuerte impacto en la vida política y social local, ya que de allí surgirán los representantes que tomarán decisiones en el Concejo Deliberante y en el ámbito educativo del distrito.

Con transporte gratuito, más frecuencia en los servicios y un operativo coordinado entre Provincia y municipios, la convocatoria electoral del 7 de septiembre se presenta como una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana en Pergamino y en toda la provincia de Buenos Aires.