jueves 28 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y Espectáculos

    Destacada participación del Estudio de Danzas New Life en el Torneo FEB en Buenos Aires

    El grupo logró una relevante performance en el Teatro Metropolitan, consiguiendo, por sumatoria de puntos, la clasificación directa a la gran final nacional.

    Por Néstor Suárez
    28 de agosto de 2025 - 13:28
    Alumnas y profesora: el Estudio de Danzas New Life de Pergamino se destacó en el Torneo FEB.

    Alumnas y profesora: el Estudio de Danzas New Life de Pergamino se destacó en el Torneo FEB.

    Por sumatoria de puntos las alumnas del Estudio de Danzas New Life lograron la clasificación directa a la gran final nacional.

    Por sumatoria de puntos las alumnas del Estudio de Danzas New Life lograron la clasificación directa a la gran final nacional.

    Reggaetón Infantil, uno de los estilos urbanos más exigentes en lo técnico y expresivo.

    Reggaetón Infantil, uno de los estilos urbanos más exigentes en lo técnico y expresivo.

    El pasado domingo 17 de agosto, el reconocido Teatro Metropolitan, ubicado sobre la emblemática avenida Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue sede de una nueva edición del Torneo FEB (Fitness Extreme Dance), una competencia de alto nivel que convoca a escuelas de danza de todo el país en distintas disciplinas y categorías.

    Lee además
    En el año 2009, Pergamino tuvo el privilegio de recibir a Raúl Barboza.
    Cultura

    Murió en París el reconocido músico y compositor Raúl Barboza, leyenda del chamamé
    La Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy” retoma su ciclo musical con artistas locales y regionales.
    Cultura y Espectáculos

    Vuelve el encuentro de música organizado por la Orquesta Infanto Juvenil Municipal Barrio Kennedy

    Entre los participantes se destacó la presencia del Estudio de Danzas New Life de Pergamino, bajo la dirección de la profesora Agostina Keberlein, quien junto a su equipo de alumnas obtuvo importantes resultados que reflejan el trabajo, la dedicación y el talento local.

    El grupo logró una destacada performance en el escenario porteño, consiguiendo, por sumatoria de puntos, la clasificación directa a la gran final nacional, que se realizará el domingo 7 de septiembre en la misma sala.

    Las alumnas Carmela Giaccone, Paz Emile, Catalina Duhau, Emma Brun, Gala Bengoechea Moriconi y Abby Sparano obtuvieron el primer puesto en la Categoría Infantil A grupal, mientras que también se adjudicaron el primer puesto en Categoría Infantil B solista, ambas en la disciplina Reggaetón Infantil, uno de los estilos urbanos más exigentes en lo técnico y expresivo.

    Con este importante paso, el Estudio de Danzas New Life se prepara con entusiasmo para representar nuevamente a Pergamino en la final, con la expectativa de seguir cosechando éxitos y dejando en alto el nombre de la ciudad en el ámbito artístico y competitivo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Murió en París el reconocido músico y compositor Raúl Barboza, leyenda del chamamé

    Vuelve el encuentro de música organizado por la Orquesta Infanto Juvenil Municipal Barrio Kennedy

    El grupo Duratierra cierra este sábado el XI Encuentro de Música Popular en Pergamino

    Comienza este sábado la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025

    Charla-taller sobre diseño editorial con software libre en la Feria del Libro Pergamino

    Que hablen otras partes de mí se presenta por única vez en Pergamino

    Este martes llega a Pergamino Myrna Insua con su muestra fotográfica Bordes del abismo

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Alumnas y profesora: el Estudio de Danzas New Life de Pergamino se destacó en el Torneo FEB.
    Cultura y Espectáculos

    Destacada participación del Estudio de Danzas New Life en el Torneo FEB en Buenos Aires

    Por Néstor Suárez
    Yamal responde a la polémica por su fiesta de 18 cumpleaños. Problemas y consecuencias

    Yamal responde a la polémica por su fiesta de 18 cumpleaños. Problemas y consecuencias

    Los mejores juegos para principiantes de casino: dónde empiezan la mayoría

    Los mejores juegos para principiantes de casino: dónde empiezan la mayoría

    Aprehendido un joven en un allanamiento en San Nicolas y detenido con estupefacientes en su poder.

    San Nicolás: detuvieron a un joven tras allanamiento por disparos y secuestraron marihuana

    Fuerte apuesta: trigo y maíz lideran el crecimiento de la inversión en fertilizantes

    Fuerte apuesta: trigo y maíz lideran el crecimiento de la inversión en fertilizantes