Yamal responde a la polémica por su fiesta de 18 cumpleaños. Problemas y consecuencias

El pasado 13 de julio, el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal cumplió 18 años, y lo celebró a lo grande junto a su familia, amigos y muchos personajes famosos. La fiesta de 18 cumpleaños del extremo español generó también mucha controversia, al compartirse diferentes vídeos y fotos en redes sociales.

Lamine, la joven estrella del Barça y la selección española, ha estado durante todo el verano en el punto de mira. Sin embargo, el joven ha intentado evitar el escándalo y ha hablado donde mejor sabe hacerlo, en el terreno de juego, liderando a su equipo en la victoria ante el Mallorca de la primera jornada de Liga.

La figura de Lamine Yamal siempre ha generado un gran revuelo desde el debut del precoz extremo a inicios de la temporada 23-24 en el Barcelona. Lamine se convirtió en una de las nuevas estrellas del equipo, llegando también a la selección española. De hecho, fue providencial para que la Roja ganase su cuarta Eurocopa en 2024, cuando ni siquiera había cumplido 17 años.

Este verano (europeo), su fútbol ha dado paso a las polémicas, al conocerse los detalles de la lujosa fiesta con la que celebró su mayoría de edad. Estando ya de vacaciones, el extremo decidió tirar la casa por la ventana y organizó una inmensa celebración en una finca privada en Olivella, cerca de Barcelona. Hasta aquí todo normal.

Sin embargo, la difusión de vídeos y fotos de la celebración han sido objeto de un gran revuelo en redes sociales. La inclusión de personas con enanismo y de modelos contratadas como “chicas de imagen” ha levantado un aluvión de críticas hacia el jugador del Barcelona.

Lamine ha intentado defenderse alegando que tiene derecho a su vida privada: "Al final yo trabajo para el Barça, juego para el Barça. Y cuando no estoy en la Ciudad Deportiva disfruto de mi vida".

Invitados famosos y entretenimiento polémico

La popularidad de Lamine Yamal quedó también constatada ante el aluvión de famosos y personas reconocidas que fueron invitados a su fiesta. Desde reconocidos artistas musicales a youtubers e influencers que ahora forman parte del círculo íntimo del jugador:

Duki (cantante argentino)

Nicki Nicole (cantante argentina, posible pareja de Yamal)

Lola Índigo (cantante española)

Bizarrap (productor musical argentino)

Illojuan (Youtuber español)

Ibai Llanos (Youtuber español)

Ozuna (cantante puertorriqueño)

Además de estas celebridades, la fiesta también contó con la presencia de algunos de los compañeros de Yamal en el FC Barcelona, como Pau Cubarsí, Raphinha o Robert Lewandowski.

Más allá de la presencia de estos famosos, las críticas comenzaron cuando el propio Lamine colgó varios vídeos y fotos de la fiesta en redes sociales. Detalles como las armas decorativas en la tarta o la contratación de chicas de imagen con ropa poco apropiada han sido muy criticados tanto en redes como en programas de TV.

El Gobierno podría multar a Lamine Yamal

El experto Luis Canal ha detectado que, si bien las críticas tienen cierto sentido, muchas de ellas provienen del entorno del Real Madrid, el gran rival del FC Barcelona. Son muchos los aficionados madridistas que han considerado intolerable la actitud de Yamal, tachándolo de pretencioso, inmaduro y chulo.

La polémica se ha vuelto tan viral que incluso el Gobierno de España pretende tomar cartas en el asunto. Y es que el Ejecutivo ha pedido una investigación a la Fiscalía por un posible delito de odio por la inclusión de personas con enanismo en la fiesta, algo que el jugador tachó de “mero entretenimiento”.

La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), sin embargo, sí que consideró denunciar al jugador, al considerar que los hechos “vulneran no solo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales en esta sociedad que busca ser inclusiva e igualitaria para todos”.

Cómo afecta esta polémica al juego de Yamal y el FC Barcelona en los pronósticos deportivos

Aunque la polémica ocurrió hace un mes, las críticas siguen coleando, y muchos temen que afecte al propio rendimiento del jugador, vital en su equipo. La temporada acaba de comenzar, y como recalca el experto Luis Canal, Lamine Yamal no ha tardado en reivindicarse y espantar todos los rumores de bajo rendimiento. Con un gol y una asistencia, fue clave en la victoria de su equipo ante el Mallorca por 3-0.

Lamine Yamal ha tenido que acostumbrarse a las críticas, con o sin razón, desde que empezó a jugar al máximo nivel. Sin embargo, la fiesta le ha colocado en un lugar peligroso, y mucha gente ha dejado de verle como un ídolo o referente para los más jóvenes.

