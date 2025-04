Juanpi Castet logró imponerse en San Nicolás

Con importantes presencias se llevó a cabo un nuevo torneo en nuestra ciudad. Con la organización de Fadasd y la Asociación Nicoleña de Tenis de Mesa este torneo se sumará a las fechas por venir y al Open Panamericano de San Juan. Estuvieron presentes los entrenadores de la selección nacional de tenis de mesa para Síndrome de Down, Luis Ferreyra y Guillermo Silvano, como así también integrantes de diversas disciplinas deportivas.

En una jornada doble, mañana y tarde se realizó esta competencia en la que tomaron partes atletas de distintas regiones del país. Sin embargo por cuestiones económicas y logísticas algunos de las ciudades mas alejadas no pudieron asistir. Este año el tenis de mesa nacional inicia una serie de competencias ranqueables para el circuito mundial. El año próximo se llevará a cabo el Mundial de la especialidad en Bulgaria.

En el certamen de Mal de Parkinson el titulo fue para Miguel Perrén de Esperanza Santa Fe, el subcampeón resultó Alberto Arnone. En tanto que en la final de Síndrome de Down, Juan Pablo Castet sumó un nuevo título a su extenso palmarés, imponiéndose en set corridos a Máximo Sabach. Néstor Gobbi fue tercero en Mal de Parkinson, luego de un 2024 con mucha actividad.

Palabras de Luis Ferreyra (entrenador de la selección nocional)

"Veo grandes progresos en los chicos de cara al Americano de San Juan" En ese torneo buscaremos los puntos para el Mundial de Bulgaria el año que viene. Si bien nos falta roce internacional buscaremos que vayan los jugadores que más compitan.

LOP- ¿Cómo afectaron los recortes a la selección y a Fadasd?

"Nos afectaron bastante para la olimpíadas de Turquía del año pasado viajó solo Juanpi y los clasificados eran tres, la federación necesita un apoyo económico muy grande que no tenemos, un sponsor importante. En las delegaciones somos ocho entre competidores y entrenadores. Lo más caro son los pasajes en aéreo. De la Secretaría de Deportes recibimos algo pero no del ENARD, porque no estamos reconocidos internacionalmente".