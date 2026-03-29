Juano Motta: 40 años de trayectoria y un emotivo reconocimiento de LA OPINION

Juan Bautista “Juano” Motta fue distinguido por su trayectoria empresarial. LA OPINION

En el marco de las celebraciones por el 109° aniversario del diario La Opinión, Juano Motta, titular de la firma Pergamino Automotores, fue distinguido por su destacada trayectoria empresarial. El reconocimiento resulta especialmente significativo este año, ya que su propia empresa se encuentra celebrando su 40° aniversario de vida.

Durante su discurso, Motta compartió recuerdos que vinculan su historia personal con la del matutino desde hace más de 56 años. Rememoró sus épocas de juventud en los años 70, cuando visitaba el escritorio de don Enrique Venini para solicitar la difusión de eventos emblemáticos como la "Semana de la Juventud", los desfiles de carrozas y festivales en el Cine Monumental.

El empresario destacó el rol fundamental que el diario desempeñó en el crecimiento de su negocio, recordando con nostalgia las "tiritas" de avisos clasificados de autos usados, las cuales calificó como el verdadero "motor de venta de la ciudad" en aquellos inicios, hace cuatro décadas.

Motta también aprovechó la oportunidad para felicitar a la actual gestión, encabezada por Lucas Marino Aguirre, por la "gran responsabilidad" de liderar la transformación tecnológica del medio. Mencionó que, tras conversar con sus hijos Sebastián y Florencia, valora profundamente el esfuerzo de haber pasado de las antiguas imprentas a la era de la informática, Internet y las redes sociales.

Finalmente, calificó este reconocimiento como un "mimo al corazón", agradeciendo al diario La Opinión por su constante disposición para divulgar los acontecimientos y el progreso de la comunidad de Pergamino.

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