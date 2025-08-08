San Nicolás: aprehenden a un hombre en moto con numeración adulterada en Barrio San Francisco

Detienen a un joven conduciendo una motocicleta adulterada en zona oeste de San Nicolas. LaOpinion

Un hombre de 30 años fue aprehendido este jueves por la tarde en la intersección de Alberdi y Botet, en el barrio San Francisco, zona oeste de San Nicolás, el cual se encontraba circulando en una motocicleta con numeración adulterada.

Descubren la adulteración de la motocicleta El detenido conducía una Kawasaki Versys color blanco que presentaba la numeración de motor y chasis rebajada y regrabada con guarismos no originales. Al constatar la irregularidad, el personal policial procedió a su aprehensión y al secuestro del rodado.

Cabe recordar que el mismo sujeto había sido multado en diciembre del año pasado durante un megaoperativo en el Parque San Martín, por una infracción de tránsito cometida con un motovehículo Honda Falcon 400cc.

El procedimiento actual fue caratulado como Infracción al Artículo 289 del Código Penal, con intervención de la UFI N° 14, a cargo del Dr. Mugica. Tanto el aprehendido como la motocicleta incautada fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Compartí esta nota en redes sociales:





