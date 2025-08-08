San Nicolás: detienen a un joven con cocaína y más de $200 mil en efectivo

Detenido un joven con una bolsa con estupefacientes y dinero en su poder en San Nicolás. LaOpinion

En la tarde del jueves, personal de la Dirección de Región Interior V aprehendió a un joven de 24 años que transportaba cocaína y una importante suma de dinero en efectivo. El procedimiento se realizó a las 18:00 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Bolívar, en jurisdicción de la Comisaría Segunda de San Nicolás.

Lo interceptan con estupefacientes en su poder El sospechoso fue interceptado mientras caminaba por la vía pública. Durante la requisa, los efectivos hallaron un envoltorio de nylon con clorhidrato de cocaína —sin pesaje por falta de balanza en el lugar— y $205.700 en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión inmediata y al secuestro de los elementos encontrados. El joven fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones legales.

La causa fue caratulada como “Infracción a la Ley 23.737”, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N°14 del Departamento Judicial San Nicolás. El operativo estuvo a cargo de personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

