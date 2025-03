José Rasuk abandonó en Centenario: "Otra vez nos volvimos con las manos vacías y el auto roto"

Al analizar su actuación, Rasuk declaró que “en el primer entrenamiento tuvimos un problemita con la presión de nafta que el equipo solucionó rápidamente y luego nos dedicamos a girar. Teníamos una tendencia a ir de trompa, lo solucionamos para el segundo entrenamiento, pero no pudimos cerrar la vuelta con la goma nueva porque nos taparon dos veces el giro rápido. En la clasificación no estuvimos tan mal y quedé décimo y en la serie fue bueno porque largué quinto y llegué en el sexto puesto”.

“A mi forma de ver, la final no debió correrse, en algunos sectores se veía muy poco y en otros nada. Había largado en la posición 11 y estaba octavo pero terminó muy mal el fin de semana, no sé si me tocaron de atrás o fue una fuerte ráfaga de viento pero me sacó el auto y me lo encontré a Gabriel Gandulia que lo habían tocado más adelante y le pegué fuerte de lateral. Una lástima porque otra vez nos volvimos con las manos vacías y el auto roto, pero no queda otra que juntar fuerzas para La Pampa (en Toay). Agradezco al equipo, al motorista, a mi familia y sponsors como siempre, y a la gente de Pergamino”, finalizó.