domingo 10 de agosto de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Jairo vuelve a Pergamino para cantar sus clásicos y la Misa Criolla junto al Coro San José

    El consagrado artista cordobés compartirá escenario con la agrupación coral dirigida por el Licenciado Agustín Cartabia, y cantará sus éxitos.

    Por Néstor Suárez
    10 de agosto de 2025 - 08:33
    Jairo, coro y una banda de músicos para interpretar la Misa Criolla de Ariel Ramírez.

    El consagrado cantautor Jairo regresará a Pergamino para ofrecer una velada inolvidable, en la que no solo interpretará sus grandes éxitos, sino que también presentará una versión de la Misa Criolla, acompañado por el Coro San José de Pergamino y su banda de músicos.

    El espectáculo se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto, a las 21:30, en la Casa de la Cultura, ubicada en General Paz 600. Las entradas pueden reservarse comunicándose a los teléfonos 2477 441099 o 411099.

    El artista cordobés, nacido en Cruz del Eje, compartirá escenario con la agrupación coral dirigida por el Licenciado Agustín Cartabia, en una interpretación conjunta de la emblemática obra compuesta por Ariel Ramírez en 1964. La Misa Criolla es una de las piezas más importantes de la música argentina, que fusiona elementos de la liturgia católica con ritmos folclóricos de raíz andina, logrando una profundidad espiritual y una riqueza sonora que la han convertido en un clásico universal.

    Jairo y el público pergaminense

    Este reencuentro entre Jairo y el público pergaminense se da en un marco especial: el año pasado el cantante celebró sus 50 años de trayectoria con una gira nacional que también incluyó una aclamada presentación en la ciudad. En esta nueva visita, el repertorio incluirá joyas de su extensa carrera como “Caballo loco”, “Milagro en el Bar Unión”, “El ferroviario” y “Morir enamorado”, canciones que forman parte del cancionero popular argentino y que han marcado generaciones.

    La posibilidad de contar con la presencia del reconocido artista en esta nueva ocasión surgió de manera espontánea, a partir del vínculo entre el equipo de producción de Jairo y Laura Naim, integrante del Coro San José y propietaria del Hotel Raíces. “Se lo propuse a nuestro director –a cargo del Licenciado Agustín Cartabia– y le pareció bárbaro y que no había ningún problema”, contó Naim en diálogo con LA OPINION.

    La velada comenzará con una presentación del Coro San José, que interpretará tres piezas de su repertorio habitual. Luego será el momento central: la ejecución completa de la Misa Criolla, con sus cinco movimientos característicos –Kyrie (vidala-baguala), Gloria (carnavalito-yaraví), Credo (chacarera trunca), Sanctus (carnaval cochabambino) y Agnus Dei (estilo pampeano)–, en los que se conjugan la espiritualidad del texto litúrgico con el alma del folclore argentino.

    Finalmente, Jairo retomará el centro de la escena para interpretar algunos de sus temas más celebrados, aquellos que lo han consagrado como una de las voces más queridas de la música nacional.

    El espectáculo contará con una formación musical de excelencia, integrada por Guille Arrom en guitarras, Dhani Ferrón en bajo, Gustavo Horche en batería, Javier Acevedo en acordeón, y Guillermo Cardozo Ocampo en piano y dirección musical. La calidad interpretativa de este ensamble, sumada a la potencia coral del Coro San José, augura una noche de gran emoción y alto nivel artístico.

    Los interesados también pueden consultar más información a través del sitio web www.alpogo.com, donde se ofrecen detalles del evento y opciones para adquirir entradas online.

    Sobre el Coro San José de Pergamino

    El Coro de Padres del Colegio San José de los Hnos. Maristas de Pergamino, se creó en el año 1992 y desde entonces ha estado presente en la vida de la ciudad, inspirados en la visión de San Marcelino Champagnat, y buscando resaltar la premisa de “estar en nuestro tiempo con alegría”.

    La agrupación fue inicialmente organizada por la Profesora Susana Schulz, y posteriormente dirigida por el Ing. Carlos Belicias, y los profesores Angel Concilio, Hugo y Mariana Ramallo, haciéndolo desde el año 2015 hasta el presente el Licenciado Agustín Cartabia.

    Con el transcurso de los años se sumaron al proyecto muchos docentes, ex alumnos e integrantes de nuestra comunidad que encontraron en él, un espacio de apertura y respeto desde donde aportar a la comunidad su trabajo artístico.

    Esto dio pie a la consolidación de un coro vocacional, sinfónico (con más de 25 integrantes) que interpreta obras de muy diversos estilos, autores y que lo hace a cuatro voces mixtas, y con repertorio ecléctico de obras “a capella” o con acompañamiento instrumental.

