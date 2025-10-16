jueves 16 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Maratón 10K Ternium en San Nicolás invita a sumarse al recorrido 3K Recreativo solidario

    Se invita a la comunidad a participar del 3K Recreativo de la Maratón 10KTernium en San Nicolás y lo recaudado será donado a Manos que Dan.

    16 de octubre de 2025 - 13:15
    Invitan a la comunidad a unirse a la 3K de Ternium en la Maratón 10k de San Nicolás

    Invitan a la comunidad a unirse a la 3K de Ternium en la Maratón 10k de San Nicolás

    LaOpinion

    En el marco de la Maratón 10K Ternium 2025, se invita a toda la comunidad de San Nicolás a participar del recorrido 3K Recreativo, una propuesta solidaria y familiar que busca promover el deporte, la solidaridad y la vida saludable.

    Lee además
    EL PJ de San Nicolás realizará este viernes la conmemoración del 80° Dia de la Lealtad en Plaza Mitre

    San Nicolás conmemora el Día de la Lealtad con un acto en Plaza Mitre convocado por el PJ local
    Marcha en San Nicolás a un año del crimen del niño Noah Romero

    San Nicolás: a un año del crimen del niño Noah Romero, su familia marchó y volvió a pedir justicia

    La actividad se realizará el domingo 2 de noviembre y está pensada para que personas de todas las edades puedan disfrutar de una experiencia deportiva inclusiva, acompañada por un fuerte compromiso social.

    Donde inscribirse para la 3K en San Nicolás

    Para facilitar la inscripción, se instalarán puestos exclusivos en la costanera, en el Stand de Gente del Acero, ubicado en Juan Manuel de Rosas y José Ingenieros, junto al Monumento a Malvinas. Allí se podrá realizar la inscripción presencial a la distancia recreativa los siguientes fines de semana:

    • Sábado 18 y domingo 19 de octubre

    • Sábado 25 y domingo 26 de octubre

      Horario: de 15:00 a 19:00

    El valor de la inscripción es de $6.000, e incluye la remera oficial del evento. Todo lo recaudado será destinado a la organización Manos que Dan, y además Ternium duplicará cada aporte, potenciando el impacto solidario de la acción.

    La edición 2025 de la #10KTernium ya alcanzó una convocatoria récord, con los cupos para la distancia competitiva de 10 kilómetros agotados en tiempo récord, con información disponible en sus redes de Facebook e Instagram. El 3K Recreativo sigue abierto para quienes deseen sumarse a esta experiencia donde el deporte y la solidaridad se unen en un entorno emblemático de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás conmemora el Día de la Lealtad con un acto en Plaza Mitre convocado por el PJ local

    San Nicolás: a un año del crimen del niño Noah Romero, su familia marchó y volvió a pedir justicia

    San Nicolás: llega la Colonia de Robótica para niños en el Club La Emilia este sábado

    San Nicolás: detuvieron a un hombre y secuestraron un arma en un allanamiento por robo

    San Nicolás: lanzan la 4ª edición de "Alimenta tu mundo" para promover hábitos saludables

    San Nicolás: cuatro detenidos con drogas en un operativo sobre la Ruta Nacional 9

    San Nicolás se viste de rosa: llega el primer Desafío Rosa con caminata solidaria y actividades

    Recuperan en San Pedro una moto robada en Baradero tras persecución policial

    En el Estadio Único de San Nicolás, Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela jugarán la final del Federal A

    Detuvieron a dos jóvenes en San Nicolás, uno con pedido de captura y antecedentes penales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    EL PJ de San Nicolás realizará este viernes la conmemoración del 80° Dia de la Lealtad en Plaza Mitre

    San Nicolás conmemora el Día de la Lealtad con un acto en Plaza Mitre convocado por el PJ local

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Plazas Dávila y 9 de Julio: el intendente de Pergamino recorrió las obras que se llevan adelante

    Plazas Dávila y 9 de Julio: el intendente de Pergamino recorrió las obras que se llevan adelante
    Pergamino pinta el cambio: un nuevo código de colores para ordenar el tránsito

    Pergamino pinta el cambio: un nuevo código de colores para ordenar el tránsito

    Massimo Troisi y Philippe Noiret en Il Postino (1994).
    Cultura

    Este viernes sigue el nuevo ciclo de Cine Italiano en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    El objetivo es brindar herramientas prácticas y conocimientos actualizados para acompañar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo en el entorno digital.

    Lucía Fainboim en Pergamino: disertará este viernes sobre "Las infancias en la era digital"

    Día Mundial de la Alimentación. No es una efeméride más: es una invitación a mirar de frente nuestros sistemas alimentarios y a defender un derecho básico”.
    Salud y bienestar

    Día Mundial de la Alimentación: la seguridad alimentaria como desafío colectivo