La Maratón 10K Ternium en San Nicolás invita a sumarse al recorrido 3K Recreativo solidario

En el marco de la Maratón 10K Ternium 2025, se invita a toda la comunidad de San Nicolás a participar del recorrido 3K Recreativo, una propuesta solidaria y familiar que busca promover el deporte, la solidaridad y la vida saludable.

La actividad se realizará el domingo 2 de noviembre y está pensada para que personas de todas las edades puedan disfrutar de una experiencia deportiva inclusiva, acompañada por un fuerte compromiso social.

Donde inscribirse para la 3K en San Nicolás Para facilitar la inscripción, se instalarán puestos exclusivos en la costanera, en el Stand de Gente del Acero, ubicado en Juan Manuel de Rosas y José Ingenieros, junto al Monumento a Malvinas. Allí se podrá realizar la inscripción presencial a la distancia recreativa los siguientes fines de semana:

Sábado 18 y domingo 19 de octubre

Sábado 25 y domingo 26 de octubre Horario: de 15:00 a 19:00 El valor de la inscripción es de $6.000, e incluye la remera oficial del evento. Todo lo recaudado será destinado a la organización Manos que Dan, y además Ternium duplicará cada aporte, potenciando el impacto solidario de la acción.

La edición 2025 de la #10KTernium ya alcanzó una convocatoria récord, con los cupos para la distancia competitiva de 10 kilómetros agotados en tiempo récord, con información disponible en sus redes de Facebook e Instagram. El 3K Recreativo sigue abierto para quienes deseen sumarse a esta experiencia donde el deporte y la solidaridad se unen en un entorno emblemático de la ciudad.

