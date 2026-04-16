Interceptaron a dos adolescentes inimputables con cocaína y marihuana en moto y los usarían para narcomenudeo

Dos adolescentes menores, de 14 y 15 años, fueron interceptados por la brigada motorizada de la Policía Local cuando circulaban en moto con cocaína y marihuana en el barrio 27 de Noviembre. El procedimiento reavivó la preocupación por el uso de adolescentes inimputables en maniobras de narcomenudeo en distintos sectores de la ciudad.

Estos adolescentes de 14 y 15 años fueron interceptados en la noche de este jueves por efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL) cuando circulaban en una motocicleta con dosis de estupefacientes en el barrio 27 de Noviembre de Pergamino.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20:30 en inmediaciones de Isaac Annan al 1600, cuando los uniformados advirtieron la presencia de los menores desplazándose en una motocicleta Keller de 110 cilindradas. Ante la sospecha de una posible infracción, procedieron a interceptarlos para su identificación.

Durante la requisa preventiva, los agentes constataron que en el interior de la baulera del rodado transportaban un frasco que contenía una sustancia vegetal de tonalidad verde parduzca, compatible con marihuana, con un peso total de 30,38 gramos. Asimismo, hallaron ocho envoltorios con una sustancia blanquecina que, tras las pruebas de orientación, resultó ser clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 1,19 gramos.

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El hallazgo derivó en la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, que dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de una infracción a la Ley 23.737 de drogas. Debido a la edad de los involucrados, ambos resultan inimputables desde el punto de vista penal, por lo que se dio intervención a los organismos de niñez para resguardar sus derechos y establecer medidas de protección.

No obstante, el episodio encendió las alertas en torno a la posible utilización de menores de edad por parte de adultos para el traslado y la distribución de estupefacientes en esquemas de narcomenudeo. En este sentido, las autoridades judiciales y policiales avanzan en tareas investigativas orientadas a determinar si detrás de los adolescentes existe una red que los emplea como eslabones vulnerables dentro de una cadena de comercialización ilegal.

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Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que este tipo de maniobras se repite con frecuencia en distintos barrios, donde jóvenes son captados para realizar entregas o traslados de pequeñas cantidades de droga, reduciendo el riesgo penal para las organizaciones que los reclutan.

El caso quedó en manos de la Justicia especializada, que deberá profundizar la pesquisa para identificar eventuales responsabilidades de adultos y desarticular posibles puntos de venta de drogas en la zona.