lunes 05 de enero de 2026
    • Intento de suicidio: un adulto mayor se disparó en el pecho y fue trasladado de urgencia al Hospital San José

    En la mañana de este lunes en Colodrero al 900 se desplegaron una ambulancia de Same y móviles policiales para asistir al hombre de 70 malherido.

    5 de enero de 2026 - 07:57
    Una ambulancia de Same trasladó al adulto mayor con lesiones provocadas por un disparo de arma de fuego.

    Una ambulancia de Same trasladó al adulto mayor con lesiones provocadas por un disparo de arma de fuego.

    LA OPINION

    Un hombre de más de 70 años protagonizó un grave intento de suicidio en la mañana de este lunes en el barrio José Hernández, donde se efectuó un disparo en el pecho con un arma de fuego. El hecho generó un rápido despliegue sanitario y policial tras el llamado de auxilio realizado por familiares al servicio de emergencias 911.

    Despliegue de Same y Policía al barrio Hernández

    El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Colodrero al 900. Al arribar al lugar, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y móviles del Comando de Patrulla encontraron al adulto mayor con signos vitales y consciente, por lo que fue asistido de inmediato y trasladado con vida al Hospital San José, donde quedó internado para recibir atención especializada.

    Mientras se realizaba el traslado sanitario, efectivos policiales permanecieron en el domicilio con el objetivo de preservar la escena, recabar testimonios de los familiares y aguardar la llegada del personal de Policía Científica, encargado de llevar adelante las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y el origen del arma utilizada.

    De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Diario LA OPINIÓN, el hombre presentaba signos vitales al momento de ser subido a la ambulancia, aunque su estado de salud era delicado. La causa quedó enmarcada como averiguación de causales de lesiones autoinfligidas, con intervención de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial Pergamino.

    El caso vuelve a poner en foco la importancia de la contención familiar y la atención integral de la salud mental, especialmente en personas adultas mayores, un sector vulnerable que muchas veces atraviesa situaciones de soledad, enfermedad o angustia emocional.

    Se disparó con un revólver 32

    Tal como trascendió, el hombre se habría disparado con un revólver calibre 32 que fue secuestrado por los uniformados encargados del procedimiento en la escena del intento de suicidio.

    revolver-32-intento-suicidio-Pergamino
    Revólver 32.

    Revólver 32.

