inspecciones en campos De San Pedro y Baradero: el 40% de los trabajadores rurales no están registrados

Un operativo de fiscalización en campos de San Pedro y Baradero reveló que el 40% de los trabajadores rurales relevados no están registrados. La inspección, coordinada por UATRE , el Ministerio de Trabajo bonaerense y RENATRE, derivó en 44 actas de infracción por condiciones laborales precarias, falta de recibos, pagos por debajo del convenio y condiciones de insalubridad.

El operativo conjunto se extendió durante dos jornadas y abarcó a 332 trabajadores . Según el relevamiento, un 40% no cuenta con registro formal , es decir, trabajan en negro. UATRE calificó la situación como “urgente” y pidió reforzar el cumplimiento de los derechos laborales en el agro .

Inspectores del Ministerio de Trabajo, junto con delegados de las cinco regiones de UATRE en Buenos Aires, fueron parte del operativo.

UATRE: “Hay que erradicar la informalidad en el agro”

El secretario general de UATRE, José Voytenco, afirmó que el operativo “visibiliza las precariedades que aún persisten en el campo” y expresó que el sindicato está comprometido a garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores rurales.

Además, se realizó una reunión de fortalecimiento gremial en la región, encabezada por la secretaria de Organización, Natalia Sánchez Jáuregui, con representantes de la Delegación Buenos Aires Norte.