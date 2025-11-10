lunes 10 de noviembre de 2025
    • Temporada de Verano en Pergamino: capacitación para personal de los clubes

    Las instituciones intermedias del Partido que tendrán temporada de pileta están trabajando en el programa de verano con la Municipalidad de Pergamino.

    10 de noviembre de 2025 - 16:01
    En el Partido de Pergamino se trabaja en la capacitación para la temporada de verano

    Los trabajadores de clubes e instituciones que brinden servicios relacionados con la temporada veraniega recibirán una capacitación obligatoria y gratuita por parte de la Municipalidad de Pergamino.

    El curso tendrá lugar el 15 de noviembre desde las 15 horas en la Villa Olímpica y busca fortalecer las capacidades de quienes gestionan y trabajan en clubes e instituciones deportivos para que la temporada de verano sea segura potenciando la experiencia de los socios y la comunidad.

    Qué incluyen las capacitaciones en Pergamino

    La capacitación obligatoria incluye: Rescate en agua, Emergencia/urgencia, Activación del SEM (Sistema de Emergencias Médicas), Aspectos legales, RCP, uso del DEA y Matafuegos y Manipulación segura de alimentos.

