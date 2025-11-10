Temporada de Verano en Pergamino: capacitación para personal de los clubes

Los trabajadores de clubes e instituciones que brinden servicios relacionados con la temporada veraniega recibirán una capacitación obligatoria y gratuita por parte de la Municipalidad de Pergamino .

El curso tendrá lugar el 15 de noviembre desde las 15 horas en la Villa Olímpica y busca fortalecer las capacidades de quienes gestionan y trabajan en clubes e instituciones deportivos para que la temporada de verano sea segura potenciando la experiencia de los socios y la comunidad.