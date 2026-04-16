Inscriben en la diplomatura en postgrado en Cibercrimen en la Unnoba

La UNNOBA abrió la inscripción a la Diplomatura en Cibercrimen en Pergamino, una propuesta de posgrado orientada a la investigación penal en entornos digitales. La capacitación, que iniciará en abril de 2026, busca formar profesionales del derecho y la seguridad en el análisis de delitos informáticos y evidencia digital.

En un contexto marcado por la acelerada transformación tecnológica y la creciente complejidad de los delitos informáticos, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) abrió la inscripción a una nueva edición de la Diplomatura Universitaria de Posgrado en Cibercrimen e Investigación Penal por Medios Digitales, una propuesta académica que busca responder a los desafíos actuales del sistema judicial.

La iniciativa es impulsada por el Instituto de Posgrado de la UNNOBA y estará nuevamente dirigida por José María Cifuentes, titular del Departamento de Cibercrimen de Pergamino, junto al agente fiscal de Junín Martín Hugo Laius, quienes destacan la importancia de contar con profesionales capacitados para abordar delitos que se desarrollan en entornos digitales cada vez más sofisticados.

Según explicó Cifuentes, el avance tecnológico ha generado un impacto profundo tanto en la vida cotidiana como en el ámbito jurídico, obligando a repensar herramientas, procedimientos y marcos normativos. En este escenario, la formación especializada en cibercrimen deja de ser una opción para convertirse en una necesidad concreta dentro del ejercicio profesional.

“La dinámica de los delitos informáticos exige una mirada interdisciplinaria que combine conocimientos jurídicos, técnicos y sociales. Ya no alcanza con el derecho tradicional: es imprescindible comprender el funcionamiento de las tecnologías y su impacto en la conducta humana”, señaló el especialista.

La diplomatura propone precisamente ese enfoque integral, orientado a mejorar la calidad de las investigaciones penales mediante la correcta obtención, análisis y presentación de evidencia digital, siguiendo estándares internacionales que garanticen la validez de los procesos judiciales.

En cuanto a los contenidos, el programa incluye módulos sobre introducción a la cibercriminalidad, derecho penal sustantivo, ciberdefensa, inteligencia artificial aplicada a la investigación, técnicas de litigación oral en casos con evidencia digital y análisis de normativas locales e internacionales, como el Convenio de Budapest.

Además, se abordarán problemáticas específicas vinculadas a la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en internet, así como delitos de género cometidos a través de medios tecnológicos, temas que han cobrado creciente relevancia en los últimos años.

La cursada tendrá una duración total de 100 horas, distribuidas en 17 encuentros semanales que se desarrollarán los martes de 16:00 a 20:00. La modalidad será híbrida, con clases mayormente virtuales y dos encuentros presenciales en la ciudad de Junín, lo que permite combinar flexibilidad con instancias de formación práctica.

La propuesta está dirigida a abogados, jueces, fiscales, defensores, integrantes del Poder Judicial y graduados de carreras afines con una duración mínima de cuatro años. Desde la organización aclararon que se trata de una diplomatura de posgrado que no otorga título habilitante, sino una certificación académica de especialización.

Los interesados en inscribirse o recibir más información pueden acceder a los canales oficiales de la UNNOBA o comunicarse con las sedes de Pergamino y Junín, donde se brinda asesoramiento sobre requisitos, aranceles y modalidad de cursada.

La apertura de esta nueva cohorte reafirma la necesidad de actualizar permanentemente la formación profesional frente a un escenario donde el delito evoluciona al ritmo de la tecnología, planteando nuevos desafíos para la justicia y la seguridad.