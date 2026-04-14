Emprender vuelve con más fuerza en Pergamino: nuevos talleres y oportunidades para aprender oficios

Más allá de la capacitación, el programa Emprender representa una política pública orientada al desarrollo económico y social de Pergamino.

El Municipio de Pergamino presentó una nueva edición del programa Emprender, una iniciativa que ya se consolidó como un pilar en la formación de oficios y el acompañamiento a emprendedores locales.

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Con más de 15 años de continuidad, el programa vuelve en 2026 con una propuesta renovada, ampliando su alcance y sumando nuevas herramientas para quienes buscan capacitarse y generar oportunidades laborales.

Patricia De Lucca, responsable del programa, destacó el impacto que tiene en la comunidad: “El programa es muy importante para nosotros porque muchas personas se acercan con la intención de aprender un oficio, y desde la oficina los acompañamos con capacitaciones y formación”.

Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de la oferta formativa y el fortalecimiento del trabajo conjunto con instituciones de la ciudad, como Cabaña Joven.

Esta articulación permite sumar nuevos contenidos y mejorar la calidad de las capacitaciones, brindando a los participantes herramientas más completas.

En ese sentido, el director de Cabaña Joven, Hernán Franco, explicó: “Sumamos el taller de herrería para complementar la carpintería y generar más herramientas para quienes quieran emprender”. Y agregó:“La idea es que los participantes puedan aprender desde lo básico y aplicar esos conocimientos tanto en un proyecto propio como en su vida cotidiana”.

Una amplia oferta de capacitaciones

El programa incluye una variada grilla de talleres pensados para distintos intereses y salidas laborales. Entre ellos se destacan: Manicuría, peluquería y barbería, confección, gastronomía, carpintería, herrería, albañilería, redes deportivas.

Los cursos comenzarán el 20 de este mes y se extenderán hasta noviembre, con una duración aproximada de siete meses.

Además, cada participante podrá inscribirse en más de una actividad, siempre que los horarios no se superpongan, lo que amplía las posibilidades de formación.

Capacitación accesible y con cupos cuidados

El director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, explicó que el programa tendrá un costo mensual accesible: “Quienes quieran sumarse pueden hacerlo a través del WhatsApp de la oficina o mediante las redes sociales, donde recibirán toda la información detallada de cada taller”. El valor será de 6.000 pesos mensuales, una cifra pensada para facilitar el acceso a la capacitación. Sin embargo, algunos talleres tendrán cupos limitados, especialmente aquellos que requieren el uso de maquinaria o equipamiento específico.

De Lucca subrayó la importancia de este criterio: “Priorizamos la calidad de la enseñanza por sobre la cantidad de participantes, para garantizar una formación adecuada y segura”.

Inscripciones abiertas y alta demanda

La inscripción estará habilitada hasta este viernes y, como en ediciones anteriores, se espera una importante convocatoria.

Desde la organización recomiendan anotarse con anticipación, ya que los cupos son limitados y la demanda suele ser alta.

Los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2477 501409 o consultar a través de las redes sociales oficiales para obtener detalles sobre días, horarios y sedes de cada taller.

Una herramienta concreta para el desarrollo local

Más allá de la capacitación, el programa “Emprender” representa una política pública orientada al desarrollo económico y social de Pergamino.

A través de la formación en oficios, se busca no solo mejorar la empleabilidad, sino también fomentar el espíritu emprendedor y fortalecer el entramado productivo local.

En este sentido, De Lucca remarcó el acompañamiento que brinda el programa:“No es solo enseñar un oficio, sino acompañar a las personas en todo el proceso de aprendizaje y crecimiento”.

Con esta nueva edición, el Municipio de Pergamino reafirma su compromiso con la capacitación y la generación de oportunidades, apostando a que cada vecino pueda transformar un aprendizaje en una salida laboral concreta o en el inicio de su propio emprendimiento.

Días, horarios y lugares

*Tejido: Nido (Bombero Esquivel y Dean Funes): lunes de 9:00 a 11:00 y jueves de 14:00 a 16:00. En La casita de mis viejos (Ramón Raimundo y Mendoza) los martes y jueves de 9:00 a 11:00. En la Dirección de Empleo de calle Lagos 550 los miércoles de 9:00 a 11:00. En Centro Deportivo Hernández (José Hernández 1070) los miércoles a de 14:00 a 16:00. En Abuelos Club Pergamino (Castelli 110) los viernes de 14:00 a 16:00, en la parroquia San Cayetano de calle Falucho 864, los viernes de 17:30 a 19:30.

*Confección en Nido los martes de 10:00 a 12:00 (moldería base), miércoles de 9:00 a 12:00 (lencería y corsetería), jueves de 10:00 a 12:00 (costura).

*Carpintería: Cabaña Joven (Almafuerte 2250) los miércoles de 8:00 a 10:00, de 10:00 a 12:00, de 12:00 a 14:00 y de 14:00 a 16:00.

*Herrería: Cabaña Joven los miércoles de 8:00 a 10:00, de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.

*Albañilería en el Centro Deportivo Hernández los lunes de 16:00 a 20:00. En el SUM Mastrángelo de calle 3 y San Martín, los viernes de 15:00 a 19:00.

*Manualidades: Nido, martes de 9:00 a 11:00 y en la Dirección de la Tercera Edad los jueves de 14:30 a 16:30.

*Vela y porcelana: Abuelos Club Pergamino los lunes de 14:00 a 16:00. En la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Italia 2176) miércoles de 14:00 a 16:00. En Nido los jueves de 13:00 a 15:00.

*Redes deportivas: en Padre Galli de avenida Almafuerte y Champagnat los jueves de 9:00 a 11:30.

*Peluquería: Nido los martes de 9:00 a 11:30 y los jueves de 14:00 a 16:00. En Centro Deportivo Hernández los miércoles de 9:00 a 11:00. En Padre Galli los viernes de 14:00 a 16:00.

*Barbería: Centro Deportivo Hernández los lunes de 14:00 a 16:00, Padre Galli los martes de 14:00 a 16:00, Nido los jueves de 14:00 a 16:00.

*Manicuría: Centro Deportivo Hernández los martes de 14:00 a 16:00, en Padre Galli los miércoles de 13:00 a 15:00 y en Nido los viernes de 9:00 a 11:00.

*Gastronomía: en Nido los martes y jueves de 9:00 a 11:00.