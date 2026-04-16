Nueva propuesta en Pergamino: talleres de programación, robótica y videojuegos

A partir del 5 de mayo, el Espacio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ubicado en el Parque Belgrano de Pergamino, pondrá en marcha una nueva edición de workshops destinados a los principiantes, con una propuesta pensada para acercar a niños y niñas al mundo de la tecnología, la creatividad y el pensamiento lógico desde edades tempranas.

La iniciativa forma parte de una política sostenida del Municipio orientada a consolidar a nuestra ciudad como un polo de conocimiento, brindando herramientas concretas para el desarrollo de habilidades clave en el contexto actual.

Las inscripciones abrirán el próximo lunes 20 de abril y se realizarán de manera online a través del enlace que estará disponible en Instagram @perga_conocimiento y en el @clubsocialdeinnovacion_perga, los canales oficiales donde además se podrá acceder a información detallada sobre cada uno de los talleres, cupos y requisitos.

“Con estas propuestas buscamos seguir impulsando el talento joven y brindar de esta forma herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos del mañana”, destacó Aurelia Furnari, directora de la Agencia de Desarrollo Local, al tiempo que subrayó la importancia de generar espacios de aprendizaje accesibles, innovadores y acordes a las demandas del mundo actual.

Las actividades son organizadas de manera articulada por el Municipio de Pergamino, a través de la Agencia de Desarrollo Local, el programa Pergamino Ciudad del Conocimiento y el Club Social de la Innovación, en un trabajo conjunto que apunta a fortalecer el ecosistema tecnológico local y promover vocaciones científicas y digitales desde la infancia.

La grilla de propuestas comenzará el martes 5 de mayo con el Workshop de Habilidades Digitales Desenchufadas Nivel 1, orientado a niños y niñas de entre 5 y 7 años. Este taller se desarrollará en el horario de 15 a 16 horas y propone una experiencia intensiva en la que los participantes podrán explorar conceptos de pensamiento computacional y robótica a través de dinámicas lúdicas, sin necesidad de utilizar dispositivos electrónicos en forma permanente.

Una nueva forma de aprender

A partir de una metodología basada en el modelo Steam ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática) y con un enfoque netamente “maker”, los más pequeños se enfrentarán a desafíos que estimulan la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. La propuesta combina actividades de mesa con la construcción de prototipos simples, permitiendo comprender cómo funcionan los procesos lógicos detrás de la programación. En este contexto, se busca que los chicos aprendan primero a pensar, diseñar y planificar, para luego dar el salto hacia herramientas digitales mediante una introducción progresiva a la programación en bloques, utilizando plataformas como Scratch Jr.

Por otro lado, para el segmento de niños y niñas de entre 8 y 12 años, el Espacio de Ciencia, Tecnología e Innovación ofrecerá nuevamente el Nivel 1 de los talleres de Programación, Videojuegos y Robótica, destinados a quienes tengan interés en la creación digital y quieran dar sus primeros pasos en estas disciplinas. Las clases comenzarán los días 5, 6 y 7 de mayo, respectivamente, y se dictarán en el horario de 16:30 a 18:00.

En el área de Programación, los participantes iniciarán su recorrido con entornos de lógica visual como Microsoft MakeCode, para luego avanzar hacia lenguajes de programación más complejos como Python, utilizando herramientas profesionales como Visual Studio Code. Este proceso permitirá comprender no solo la estructura del código, sino también conceptos fundamentales vinculados al funcionamiento de la inteligencia artificial, un campo en constante crecimiento y con gran proyección a futuro.

Quienes opten por el taller de Videojuegos tendrán la posibilidad de convertirse en desarrolladores desde cero, utilizando plataformas como Construct 3 para la creación de juegos interactivos, al tiempo que trabajarán en el diseño de gráficos y personajes mediante aplicaciones como Piskel. De esta manera, se integran aspectos técnicos y artísticos, favoreciendo una formación integral que estimula tanto la lógica como la creatividad.

También en Robótica

En tanto, el espacio de Robótica ofrecerá un acercamiento práctico al uso de sensores y actuadores, elementos esenciales en el desarrollo de sistemas automatizados. A través de la programación en mBlock y Python, los participantes podrán experimentar con dispositivos reales, diseñar soluciones y potenciar su ingenio en un entorno dinámico y colaborativo.

Con esta nueva oferta de workshops, el Espacio reafirma su rol como un espacio clave para la formación en tecnologías emergentes en Pergamino, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo de competencias que resultan indispensables en el siglo XXI. La propuesta no solo apunta a la adquisición de conocimientos técnicos, sino también a fomentar habilidades blandas como la creatividad, el pensamiento crítico, la autonomía y el trabajo en equipo, pilares fundamentales para el desarrollo personal y profesional de las nuevas generaciones.