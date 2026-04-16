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    Pablo Rodríguez expone en la inauguración de La Porteña Galería De Arte

    Pablo Rodríguez forma parte de la inauguración del nuevo espacio cultural dirigido por Dardo Fabián Flores, que reúne a destacados creadores argentinos en pleno circuito porteño.

    16 de abril de 2026 - 15:20
    Obras de Pablo Rodríguez integran la muestra colectiva que inaugura La Porteña Galería de Arte, un nuevo espacio que busca reflejar el pulso del arte contemporáneo argentino.

    Obras de Pablo Rodríguez integran la muestra colectiva que inaugura La Porteña Galería de Arte, un nuevo espacio que busca reflejar el pulso del arte contemporáneo argentino.

    PABLO RODRIGUEZ

    El artista visual Pablo Rodríguez expone desde este viernes en La Porteña Galería de Arte, un nuevo espacio ubicado en Talcahuano 467/469, a metros de la avenida Corrientes, en pleno corazón cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

    La galería está dirigida por el reconocido dibujante Dardo Fabián Flores, quien además estuvo a cargo de la curaduría de esta muestra colectiva que reúne obras de artistas argentinos contemporáneos. Junto a Rodríguez, participan Mirta Narosky, Adriana Lugones, María Ester Benzi Foggia, Pastor Berrios Herrera, Alejandro Volij, Lola Bares, Rocío Barnia, Valentina Bruzzese, Carolina Ferreira, Brenda Mancuello, Iván Galvarino Ramírez y Agus Herrero.

    Según su director, La Porteña nace con la intención de reflejar el mundo artístico porteño actual, generando un espacio de encuentro y difusión para distintas expresiones del arte contemporáneo.

    Sobre Pablo Rodríguez

    Pablo Rodríguez es un reconocido referente del arte contemporáneo local, con una trayectoria en constante crecimiento tanto a nivel nacional como internacional.

    En 2025 expuso en la sala Arcimboldo Arte Contemporáneo de CABA y en la Casa de la Cultura presentó su muestra “Continuo despertar (entre lo existencial y lo social)”. En 2022 llevó su serie “Manos invisibles” al Hotel Boutique Quinta das Videiras, en Florianópolis (Brasil), bajo la curaduría del artista y galerista Luciano Martins.

    En 2021 participó en diversas exposiciones, entre ellas la galería online FusionArt, la muestra de su serie “Sol gris” en el Centro Cultural Sábato y una presentación en la sala Berni de la Casa de la Cultura de Pergamino. Un año antes, integró la exposición colectiva “Divergente” en la Zero 618 Gallery, tanto en formato virtual como presencial.

    Con un recorrido sostenido y una identidad artística en evolución, Rodríguez continúa consolidándose como una figura relevante dentro del panorama del arte contemporáneo.

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