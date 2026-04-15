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    • En Parque España habrá nuevas actividades en el Mes del Compostaje

    En Parque España, Pergamino suma actividades para seguir trabajando en el compostaje y las mismas son abiertas a la comunidad.

    15 de abril de 2026 - 16:04
    Parque España recibirá las actividades sobre compostaje.

    En el marco del Mes del Compostaje, la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pergamino, a través de su programa Actuá en Verde, invita a la comunidad a participar de un Intercambio Sustentable que se realizará el sábado 18 de abril, de 10:00 a 12:00, en el Parque España, compartiendo espacio con la Feria Verde Agroecológica.

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    Sumar actividades en Parque España

    La propuesta busca generar un espacio de encuentro para compartir experiencias, intercambiar semillas, abono y plantines de producción propia, y seguir promoviendo prácticas vinculadas a la huerta y el compostaje.

    Durante la jornada habrá distintas actividades abiertas a la comunidad, como un taller de armado de almácigos, un taller de plantines de huerta y propuestas pensadas para los más chicos. Además, se realizará un conversatorio sobre compostaje con alumnos de la Escuela Agrotécnica, quienes compartirán sus experiencias y aprendizajes en torno a esta práctica.

    Como parte de la actividad también se llevará a cabo el sorteo de composteras, con el objetivo de seguir impulsando el compostaje domiciliario en la ciudad.

    Para toda la familia

    La participación es libre y gratuita, y está destinada tanto a personas que ya tienen experiencia en huerta o compostaje como a quienes desean comenzar y aprender más sobre estas prácticas sustentables.

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