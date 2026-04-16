SanCor, el derrumbe de un símbolo: la quiebra que golpea la memoria argentina

Durante décadas, SanCor fue mucho más que una empresa: fue una marca presente en la mesa familiar argentina.

Hay noticias que se leen con la cabeza y otras que, inevitablemente, se sienten. La decisión de SanCor de pedir su propia quiebra pertenece a este último grupo: no es solo un dato económico, es también el cierre —al menos en su forma conocida— de una historia que acompañó a generaciones enteras.

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La cooperativa láctea, nacida en 1938 en Sunchales, formalizó su pedido ante la Justicia tras no poder sostener un proceso de recuperación iniciado en 2025. El diagnóstico es contundente: una deuda cercana a los 120 millones de dólares, cesación de pagos generalizada y una estructura que ya no logra sostenerse.

Pero los números, por sí solos, no alcanzan para explicar lo que está en juego.

Durante décadas, SanCor fue mucho más que una empresa: fue una marca presente en la mesa familiar, en la infancia, en la rutina diaria. La leche, el yogur, la manteca. Productos que no necesitaban presentación porque formaban parte de una identidad compartida. En ese recorrido, la cooperativa llegó a ser un emblema del modelo productivo argentino, con miles de productores asociados y una presencia fuerte tanto en el mercado interno como en el exterior.

Ese lugar no se construyó solo con volumen —que llegó a superar millones de litros diarios— sino también con una idea de país: integración, desarrollo regional, arraigo. SanCor fue, en muchos pueblos del interior, sinónimo de trabajo y progreso.

El contraste con el presente es brutal. Hoy la empresa arrastra meses de salarios impagos, plantas paralizadas o funcionando a mínima capacidad y un proceso de achicamiento que lleva años.

Lo que alguna vez fue liderazgo se fue diluyendo entre deudas, conflictos gremiales, decisiones empresariales fallidas y un contexto económico que no dio tregua.

La quiebra, en ese sentido, aparece menos como un hecho sorpresivo que como la confirmación de un deterioro prolongado. Un final anunciado, pero no por eso menos doloroso.

Porque cuando cae una empresa de este tipo, no solo se pierden puestos de trabajo o activos productivos. También se erosiona algo más intangible: la confianza en aquellas marcas que parecían eternas, la idea de continuidad, la sensación de que ciertos nombres estaban a salvo del tiempo y de las crisis.

En el trasfondo, queda una pregunta abierta: qué pasará con SanCor como marca. Desde el propio sector señalan que la quiebra podría no ser el final, sino el inicio de otra etapa, quizá con otra estructura, otros actores o un eventual rescate.

Pero incluso si eso ocurriera, nada será igual.

Porque la SanCor que hoy se despide —o al menos entra en pausa— es la de la memoria colectiva: la de los sachets en la heladera, la de las publicidades familiares, la de una Argentina que crecía con sus cooperativas como bandera.

Y eso, más allá de balances y expedientes judiciales, no se liquida tan fácilmente.