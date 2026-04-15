Concesión de rutas: un filtro estricto deja afuera a varias empresas antes de la licitación del 7 de mayo

El Ministerio de Economía de la Nación dio a conocer el dictamen de pre calificación correspondiente a la Red Federal de Concesiones – Etapa II para diferentes rutas, una instancia clave que dejó a varias empresas fuera del proceso licitatorio previsto para el próximo 7 de mayo. La medida impacta directamente en la continuidad de la compulsa por los contratos de concesión de rutas nacionales estratégicas, entre ellas la Ruta Nacional Nº 188 y la Autopista Pilar Pergamino, ya que son corredores de alto valor para la conectividad y la producción regional.

Según se desprende del documento oficial, el proceso de evaluación fue particularmente riguroso y excedió la mera revisión de requisitos formales. La comisión evaluadora analizó en profundidad la capacidad real de las firmas para llevar adelante obras viales de gran escala, priorizando antecedentes concretos de ejecución y no solo declaraciones o proyecciones. En ese sentido, uno de los ejes centrales fue la experiencia comprobable en trabajos similares, con especial atención a la participación directa en obras y no únicamente en carácter de subcontratistas.

A su vez, se examinó la certificación anual de obras realizadas, un indicador que permite medir la continuidad y el volumen de actividad de cada empresa en el sector. Este punto resultó determinante para establecer si las compañías cuentan con la estructura operativa necesaria para afrontar contratos de magnitud. En paralelo, el análisis incluyó la solidez económica de los oferentes, a partir del cumplimiento de índices financieros considerados indispensables para garantizar la ejecución y sostenibilidad de los proyectos a lo largo del tiempo.

El dictamen también puso el foco en la presentación integral de la documentación legal requerida, incluyendo declaraciones juradas y respaldos administrativos. En este aspecto, se dejó en claro que la falta de información o la entrega incompleta de los antecedentes puede ser motivo suficiente para la exclusión. Incluso, el informe remarca que existen irregularidades consideradas “insubsanables”, como la filtración de información económica en etapas no habilitadas del proceso, una situación que vulnera principios esenciales como la igualdad entre los participantes y la transparencia de la licitación.

En este contexto, la salida de varias empresas de la competencia no responde a una única causa, sino a una combinación de factores que, en algunos casos, impidieron avanzar siquiera hacia la evaluación técnica de las propuestas. De esta manera, el dictamen no solo establece qué oferentes continúan en carrera, sino que también reconfigura el escenario competitivo en una de las licitaciones más relevantes del sistema vial nacional.

Gobierno nacional y el futuro de las rutas

De cara a la próxima etapa, únicamente las firmas que lograron superar este filtro podrán presentar sus ofertas y disputar la adjudicación de los contratos. El esquema impulsado por el Gobierno nacional busca garantizar que las obras queden en manos de empresas con capacidad técnica acreditada y respaldo financiero suficiente, en un intento por evitar demoras, incumplimientos o paralizaciones en proyectos considerados estratégicos.

La conclusión del proceso de pre calificación es contundente: el Estado avanzó con un mecanismo de selección exigente, donde no alcanzar los estándares mínimos o no cumplir en tiempo y forma con los requerimientos puede significar quedar fuera de competencia, incluso para compañías con trayectoria en el sector. En ese marco, la licitación del 7 de mayo se perfila como una instancia decisiva para definir el futuro de corredores clave, con impacto directo en la infraestructura y el desarrollo productivo de amplias regiones del país.