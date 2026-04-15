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    • Pergamino: Refuerzan controles sobre el uso del celular al volante para prevenir siniestros viales

    Con el objetivo de mejorar la seguridad vial en Pergamino, se ponen en marcha estos nuevos operativos de tránsito.

    15 de abril de 2026 - 14:43
    Pergamino impulsa una nueva serie de controles de tránsito.

    A través de la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito de Pergamino, se implementará un nuevo esquema de control enfocado en el uso del teléfono celular durante la conducción, con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad vial en la ciudad.

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    La medida contempla operativos específicos que alcanzarán tanto a conductores particulares como al transporte público de pasajeros, incluyendo choferes de colectivos, taxis y remises, garantizando el cumplimiento de las normas sin excepciones.

    Mayor seguridad vial

    “Se trata de una medida que hasta el momento no se aplicaba de manera sistemática y que busca fortalecer las políticas de seguridad vial, incorporando controles más directos sobre prácticas de riesgo”, explicó Marcos Turrini, titular del área.

    En este sentido, el funcionario remarcó que la iniciativa responde a la necesidad de prevenir conductas que generan distracciones al volante: “El uso del celular incrementa significativamente el riesgo de siniestros, poniendo en peligro tanto a pasajeros como a peatones”.

    Desde el Municipio señalaron que esta acción forma parte de un Programa Integral de Prevención de Accidentes, y que no está dirigida a un sector en particular, sino que busca mejorar los estándares generales de control y cuidado en la vía pública.

    Un trabajo coordinado en Pergamino a través del Municipio

    Asimismo, se trabajará de manera articulada con empresas de transporte para reforzar instancias de capacitación y concientización, promoviendo una conducción más responsable.

    Con estas acciones, el Municipio continúa avanzando en políticas públicas orientadas a la prevención y al cuidado de la vida de todos los actores viales.

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