Inflación en Pergamino: la canasta básica registró una suba del 0,81% en agosto

En los supermercados, los productos de higiene personal, treparon más del 13% en agosto.

Durante agosto, el precio de los alimentos y productos de consumo diario en Pergamino aumentó en promedio un 0,81%, según el informe mensual de la Cámara de Alimentarios.

El estudio incluye no solo alimentos envasados, carnes, frutas y verduras, sino también artículos de limpieza y de higiene personal. Con esta cifra, el acumulado desde enero asciende al 21,47%, mientras que el interanual —últimos doce meses— llega al 32,97%.

En detalle, el índice muestra que las bebidas, con y sin alcohol, fueron las que más aumentaron (2,6%), seguidas por las pastas frescas (2,5%) y los fiambres y embutidos (1,9%).

En tanto, productos clave como la carne bovina y porcina subieron un 1,2%, los panificados un 0,7% y las frutas y verduras apenas un 0,2%. Un dato a destacar es la baja en el precio del pollo, que registró una deflación del 3,8%.

Supermercados e higiene personal

El informe también marca una diferencia entre comercios. En los supermercados, la inflación promedio alcanzó el 2,37%, impulsada sobre todo por los aumentos en los productos de higiene personal, que treparon más del 13% en agosto.

Factores que moderan los precios

Para Nelson Figueredo, presidente de la Cámara de Alimentarios, parte de esta contención inflacionaria se explica por cambios de hábito en las compras:

“Las marcas premium, frente a una menor demanda, han debido ajustar sus listas, lo que permitió que productos pymes, de buena calidad y más accesibles, ganen espacio en las góndolas”.

El regreso del comercio de cercanía

El relevamiento también detectó un crecimiento del comercio barrial frente a las grandes superficies. Los consumidores eligen con mayor frecuencia almacenes y autoservicios locales, comprando lo justo y necesario para el día.

Esta tendencia no solo permite acceder a precios competitivos, sino que también fortalece el vínculo directo entre comerciante y cliente, característico del comercio de proximidad.

Cómo se mide la inflación

Las estadísticas de la Cámara de Alimentarios de Pergamino se elaboran mensualmente sobre los valores de 460 artículos de la misma marca, envase y contenido, relevados en 34 comercios de la ciudad.

El informe aclara que estos resultados no deben compararse con los del Indec u otros organismos oficiales, ya que la metodología y los parámetros son distintos.