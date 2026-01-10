sábado 10 de enero de 2026
    • La canasta alimentaria en Pergamino subió un 34,42% en 2025: ¿Cuáles fueron los productos que más aumentaron?

    Lo determinó la Cámara de Alimentarios de Pergamino al analizar la variación de precios de los productos de la canasta alimentaria.

    10 de enero de 2026 - 13:57
    Durante 2025, las frutas y verduras, se ubican en la punta de la cúspide con un 66,1 por ciento, seguidos por la carne bovina con un 57,2 por ciento.

    Durante 2025, las frutas y verduras, se ubican en la punta de la cúspide con un 66,1 por ciento, seguidos por la carne bovina con un 57,2 por ciento.

    CLAVES DIGITAL

    La inflación, aunque en menores porcentuales, continúa siendo un mal que aqueja a la población, sobre todo si se tiene en cuenta el incremento de los productos considerados “de primera necesidad”, aquellos que el humano necesita a priori para el buen desarrollo: alimentos, en todas sus variaciones, elementos de aseo personal y de higiene. No obstante se advierte una baja en los porcentuales de los índices de variación de precios. A modo de establecer un paralelismo vale recordar que durante 2024 el acumulado inflacionario fue del 90 por ciento mientras que el correspondiente a 2025, es decir de enero a diciembre de ese mismo año, fue del 34,42 por ciento.

    Los que más y los que menos aumentaron en 2025

    Los guarismos emitidos por la Cámara de Alimentarios de Pergamino en la última estadística informada, dan cuenta de cuáles fueron aquellos productos que más incremento registraron durante 2025. Así, las frutas y verduras, se ubican en la punta de la cúspide con un 66,1 por ciento, seguidos por la carne bovina con un 57,2 por ciento. Sorprendentemente la carne vacuna y el cerdo sostuvieron sus valores durante gran parte del año aunque se dieron aumentos significativos en los últimos meses del 2025.

    Los panificados no se quedaron atrás ya que advirtieron una suba del 51,3 por ciento.

    Los artículos de limpieza incrementaron sus precios en un 30,2 por ciento y las pastas frescas un 29,6 por ciento.

    En el orden del 26 por ciento de aumento se ubicó la carne aviar y los productos de higiene personal

    Los productos que menos subieron durante 2025 fueron los envasados de almacén, los fiambres, lácteos y bebidas con y sin alcohol, con porcentuales que oscilaron entre los 15 y los 18 puntos porcentuales.

    La inflación en diciembre

    De acuerdo con lo expuesto por el informe de la Cámara local, en el último mes del año, la inflación de los productos que conforman la canasta básica alimentaria, fue del 2,56 por ciento.

    En detalle, la estadística indica que la carne bovina fue el alimento que más aumentó con un 4,9 por ciento en comercios de proximidad y un más de un 11 por ciento en supermercados, seguido de los artículos de limpieza con un 8,9 por ciento. Por su parte la carne aviar, el tradicional pollo advirtió una suba de poco más del 7 por ciento. Los envasados de almacén, por su parte, se incrementaron un 2,7 por ciento de incremento.

    Las frutas y verduras, en el último mes del año, sólo aumentaron un 1,3 por ciento mientras que los panificados sufrieron deflación del 0,1 por ciento, posicionándose en algunos de los productos sondeados que menos aumentaron su valor durante diciembre de 2025.

    La Cámara de Alimentarios de Pergamino

    La Cámara de Alimentarios es la entidad que realiza mensualmente las estadísticas en las que solo se consideran los productos que conforman la canasta básica alimentaria. Vale aclarar que para determinar los números estadísticos se realiza un muestreo de 34 comercios ubicados en diferentes zonas de la ciudad y estableciendo un seguimiento de 460 artículos de la misma marca, envase y tamaño.

    Es importante manifestar que el presente trabajo es realizado con el aporte de comerciantes asociados dentro de la ciudad de Pergamino. No se debe comparar con los datos publicados por el Indec ni otros organismos gubernamentales ya que por tratarse de distintas metodologías y parámetros, no arrojarían los mismos guarismos.

