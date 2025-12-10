miércoles 10 de diciembre de 2025
    • Diversity Fest Pergamino: un desfile inclusivo que culminará con el Mes de la Discapacidad

    Cuarenta personas con discapacidad protagonizarán en Pergamino un evento único en la pérgola del Galpón de la Juventud, con pasarela, música y shows.

    10 de diciembre de 2025 - 14:27
    Belkis y Verónica Ferreira, integrantes de la organización de la Diversity Fest.

    Belkis y Verónica Ferreira, integrantes de la organización de la Diversity Fest.

    LA OPINION

    El próximo domingo, desde las 19:30, la pérgola del Galpón de la Juventud del Parque Belgrano se transformará en una gran pasarela para recibir a los protagonistas de la Diversity Fest, un desfile inclusivo que marcará el cierre del Mes de la Discapacidad en Pergamino. La propuesta, organizada por el Consejo de Personas con Discapacidad, reunirá a 40 personas con discapacidad que desfilarán representando a distintas instituciones de la ciudad.

    Todo a pulmón: un evento impulsado por voluntarios

    Uno de los puntos más destacados de la jornada es que cada participación —desde maquilladores, fotógrafos, peluqueros, diseñadores, DJ y organizadores— se realiza de manera completamente voluntaria. Para Verónica Ferreira, presidenta del Consejo de Personas con Discapacidad, este compromiso es fundamental: “Que alguien done su tiempo, sin buscar nada material a cambio, es muchísimo. Estoy súper agradecida”, destacó en diálogo con LA OPINIÓN.

    Todos los modelos tendrán un sponsor de indumentaria, que también se sumó solidariamente para acompañar esta iniciativa que busca visibilizar, integrar y celebrar la diversidad.

    Un desfile para mostrar que la inclusión también se camina

    Las instituciones vinculadas a la discapacidad —unas cuarenta en total— participarán activamente del evento: veinte de ellas presentarán modelos, mientras que las restantes colaborarán en la organización y los stands.

    La pasarela estará acompañada por la musicalización de DJ Mateo Ramallo, la apertura artística de Nicole Kiesevich y su equipo de baile, la presencia de la Murga del GAE, números sorpresa y un cierre musical a cargo de La Dolo Band.

    Habrá además stands institucionales, un bufet y propuestas gastronómicas de la mano del equipo de Cocinamos Juntos, junto a la participación de grupos solidarios como Pelucas Oncológicas, Corazones en Acción y Con Una Sonrisa, entre otros.

    Detrás de escena: diseño, creatividad y apoyo emocional

    La diseñadora pergaminense Belkis Gou, responsable de preparar a gran parte de los modelos, destacó el valor emocional del proyecto.

    Para ella, acompañar a los chicos en la pasarela es tan importante como crear sus prendas: “Se divierten, se ríen, tienen una actitud increíble. El abrazo que te dan al llegar ya es un montón”, contó.

    Gou, con experiencia en eventos como el Fashion Week Buenos Aires, remarcó que trabajar con los modelos es una experiencia distinta y profundamente gratificante:

    “Ayudar desde el amor es lo que más vale. Ellos encuentran un lugar, y eso es lo principal.”

    Visibilizar para convivir

    El Consejo de Personas con Discapacidad viene desarrollando numerosas actividades durante diciembre, entre ellas fútbol adaptado para 150 participantes y experiencias recreativas integradoras.

    El desfile será, en palabras de Ferreira, “una fiesta pensada para sacar a los chicos de la rutina, para visibilizar la discapacidad y promover una Pergamino inclusiva, donde convivir en la diversidad sea algo natural”.

    Por eso, la convocatoria es abierta: además de las familias, se espera que vecinos y visitantes se acerquen a disfrutar de una experiencia distinta y enriquecedora en pleno Parque Belgrano.

    Bono contribución y apoyo a las instituciones

    Durante el evento, las instituciones estarán vendiendo un bono contribución de $5.000, cuyo recaudado se destinará íntegramente a ellas. Incluye sorteos durante el desfile y una “vidriera mágica” final con regalos donados por comercios locales, empresas e instituciones.

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

