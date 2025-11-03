lunes 03 de noviembre de 2025
    Baradero homenajeará a Sergio "Fino" Mazzochi con una carrera en el circuito Barrancas

    El Baradero Autoclub rendirá tributo a Sergio “Fino” Mazzochi con el Gran Premio Fedenor, una emotiva jornada tuerca que reunirá a pilotos y familias este fin de semana.

    3 de noviembre de 2025 - 14:10
    Realizarán en Baradero una carrera homenaje a "Fino" Mazzochi

    LAOPINION

    El Baradero Autoclub organizará el “Gran Premio Sergio Mazzochi” este fin de semana, en honor al recordado dirigente y apasionado del automovilismo local. La competencia contará con todas las divisiones de Fedenor y se vivirá como una gran fiesta tuerca.

    Baradero: Madre denuncia bullying y presunta negligencia de autoridades en la escuela Nº 22 de Santa Coloma
    "Sabores del Mundo" llega a Baradero: una feria gastronómica y artesanal con sello local

    El rugido de los motores volverá a sentirse en el circuito Barrancas de Baradero, donde este fin de semana se correrá una nueva fecha de Fedenor con un tinte especial: la competencia llevará el nombre de Gran Premio Sergio “Fino” Mazzochi, en homenaje a quien fuera uno de los pilares del Baradero Autoclub y una figura muy querida en el ambiente automovilístico local.

    Una pasión que dejó huella en el Baradero Autoclub

    El recuerdo de Sergio Mazzochi —o “Fino”, como lo conocían todos— sigue vivo entre quienes compartieron con él años de trabajo, camaradería y pasión por los autos.

    Sergio fue miembro de la comisión directiva durante muchos años y socio vitalicio del club. Todos sabemos la pasión que tenía por los fierros”, expresó Daniel Brallo, integrante del Baradero Autoclub, al confirmar la realización del evento.

    La competencia se desarrollará los días 8 y 9 de noviembre, con la participación de todas las categorías de Fedenor, en un fin de semana que promete reunir a pilotos, mecánicos y fanáticos de toda la región.

    Un homenaje compartido con la familia y los amigos

    Según adelantó Brallo, la iniciativa de rendir homenaje surgió de un acuerdo entre el club y los familiares de Mazzochi.

    Junto con la familia decidimos nombrar la carrera como Gran Premio Sergio Mazzochi, y el Baradero Autoclub le va a hacer un pequeño homenaje”, detalló.

    Además, mencionó que la empresa de Sergio Mazzochi continúa vinculada al automovilismo, siendo una de las principales publicidades del piloto Juanse Gallo, quien competirá durante el fin de semana.

    “La idea es que, si llegan con los trabajos para armarla, la camioneta de Sergio pueda dar una vuelta en el circuito, algo muy simbólico para todos los que lo conocimos”, agregó.

    Una cita imperdible para los amantes del automovilismo

    El Gran Premio Sergio Mazzochi promete ser mucho más que una carrera: será un momento de encuentro y emoción para la familia automovilística de Baradero.

    El evento, que contará con servicio de cantina, boxes abiertos y actividades paralelas, se perfila como una verdadera fiesta tuerca, con la presencia de pilotos de toda la región y un clima de camaradería que recuerda el espíritu del homenajeado.

    Datos clave del evento

    • Fechas: sábado 8 y domingo 9 de noviembre

    • Lugar: circuito Barrancas de Baradero

    • Categorías: todas las divisiones de Fedenor

    • Organiza: Baradero Autoclub

    • Homenajeado: Sergio “Fino” Mazzochi

