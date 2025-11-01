"Sabores del Mundo" llega a Baradero: una feria gastronómica y artesanal con sello local

Del 7 al 9 de noviembre, Plaza Mitre será escenario de una nueva edición de la feria “Sabores del Mundo”, que reunirá a emprendedores locales y expositores gastronómicos de distintas regiones, en una propuesta cultural y familiar organizada por la Municipalidad de Baradero y el grupo de emprendedores locales.
Baradero se prepara para vivir tres días de aromas, música y encuentro comunitario. Del 7 al 9 de noviembre, en Plaza Mitre, se desarrollará la feria “Sabores del Mundo”, una propuesta que combina gastronomía internacional, cocina tradicional argentina y artesanías locales, organizada por la Municipalidad de Baradero junto al grupo Emprendedores Baradero
Una propuesta multicultural con raíces locales
En diálogo con Radio Municipal Baradero, José Quiroga, miembro del grupo Emprendedores Baradero, explicó que “Sabores del Mundo” es una feria que nació como una red itinerante de gastronómicos y cocineros de distintas provincias y países, y que ahora se suma al trabajo de los emprendedores de la ciudad.
“Sabores del Mundo es una agrupación con gastronómicos de diferentes lugares que decidieron unirse y recorrer localidades con sus platos típicos. Nos unimos a ellos —que son entre 32 y 33 puestos— para ofrecerle a Baradero una propuesta diferente”, explicó Quiroga.
Además, detalló que las inscripciones para los emprendedores locales ya se encuentran cerradas debido a que se completó el cupo, pero destacó la amplia participación de vecinos y productores de la ciudad. “Vamos a contar con baños públicos, música, comida, artesanías, juegos, kermesse y un puesto sanitario. Es una feria pensada para que las familias disfruten”, agregó.
Una organización conjunta y aclaraciones
El evento es organizado técnicamente por el municipio y administrado por los emprendedores locales, quienes convocaron a la feria “Sabores del Mundo” para acompañar y enriquecer la propuesta de los artesanos autoconvocados.
De esta manera, se desmintieron las críticas surgidas en los últimos días sobre presuntas exclusiones o conflictos en la inscripción: la organización recalcó que la feria de “Sabores del Mundo” es una propuesta familiar e inclusiva, centrada en la gastronomía tradicional y la producción artesanal, y que “nada tiene que ver con los reclamos difundidos en redes sociales o medios de comunicación”.
Una cita con el sabor y la comunidad
Durante las tres jornadas habrá espectáculos musicales, actividades para los más chicos y una amplia oferta gastronómica que incluirá platos típicos argentinos, latinoamericanos y de otras culturas, desde empanadas y locro hasta tacos, shawarma y paellas.
Con espíritu festivo y de integración, “Sabores del Mundo” busca posicionarse como una feria de identidad local, en la que los emprendedores de Baradero compartan espacio con propuestas culinarias de distintas regiones del país y del mundo.