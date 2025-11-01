"Sabores del Mundo" llega a Baradero: una feria gastronómica y artesanal con sello local

Sabores del mundo la feria que se realizará en Baradero del 7 al 9 de noviembre

Del 7 al 9 de noviembre, Plaza Mitre será escenario de una nueva edición de la feria “ Sabores del Mundo ”, que reunirá a emprendedores locales y expositores gastronómicos de distintas regiones, en una propuesta cultural y familiar organizada por la Municipalidad de Baradero y el grupo de emprendedores locales.

Baradero se prepara para vivir tres días de aromas, música y encuentro comunitario. Del 7 al 9 de noviembre , en Plaza Mitre , se desarrollará la feria “Sabores del Mundo” , una propuesta que combina gastronomía internacional, cocina tradicional argentina y artesanías locales, organizada por la Municipalidad de Baradero junto al grupo Emprendedores Baradero

En diálogo con Radio Municipal Baradero, José Quiroga , miembro del grupo Emprendedores Baradero, explicó que “Sabores del Mundo” es una feria que nació como una red itinerante de gastronómicos y cocineros de distintas provincias y países, y que ahora se suma al trabajo de los emprendedores de la ciudad.

“Sabores del Mundo es una agrupación con gastronómicos de diferentes lugares que decidieron unirse y recorrer localidades con sus platos típicos. Nos unimos a ellos —que son entre 32 y 33 puestos— para ofrecerle a Baradero una propuesta diferente”, explicó Quiroga.

Además, detalló que las inscripciones para los emprendedores locales ya se encuentran cerradas debido a que se completó el cupo, pero destacó la amplia participación de vecinos y productores de la ciudad. “Vamos a contar con baños públicos, música, comida, artesanías, juegos, kermesse y un puesto sanitario. Es una feria pensada para que las familias disfruten”, agregó.

Una organización conjunta y aclaraciones

El evento es organizado técnicamente por el municipio y administrado por los emprendedores locales, quienes convocaron a la feria “Sabores del Mundo” para acompañar y enriquecer la propuesta de los artesanos autoconvocados.

De esta manera, se desmintieron las críticas surgidas en los últimos días sobre presuntas exclusiones o conflictos en la inscripción: la organización recalcó que la feria de “Sabores del Mundo” es una propuesta familiar e inclusiva, centrada en la gastronomía tradicional y la producción artesanal, y que “nada tiene que ver con los reclamos difundidos en redes sociales o medios de comunicación”.

Una cita con el sabor y la comunidad

Durante las tres jornadas habrá espectáculos musicales, actividades para los más chicos y una amplia oferta gastronómica que incluirá platos típicos argentinos, latinoamericanos y de otras culturas, desde empanadas y locro hasta tacos, shawarma y paellas.

Con espíritu festivo y de integración, “Sabores del Mundo” busca posicionarse como una feria de identidad local, en la que los emprendedores de Baradero compartan espacio con propuestas culinarias de distintas regiones del país y del mundo.