Turista denunció ruidos de autos y motos en Baradero y afirmó: "Realmente no vuelvo más"

"Realmente no vuelvo más", comentó el vecino de Mercedes que estuvo de turista en el Camping de Baradero

Un turista bonaerense denunció haber vivido una noche “imposible de tolerar” durante su estadía en Baradero , debido a los ruidos provocados por autos y motos que circularon durante horas en la zona del camping municipal . Ricardo Bustos, vecino de Mercedes, relató que su familia no pudo dormir por el nivel de ruido y la falta de control.

Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

“Llegamos el sábado y el lugar nos encantó, es hermoso. Pero la noche fue una experiencia amarga”, contó Bustos.

Según su testimonio, el ruido comenzó cerca de las 23 y se extendió hasta la madrugada. “Arrancaron a las once y estuvieron toda la noche al palo. Motos, autos, escapes libres… No sé si falta control o si nadie regula eso”, relató indignado.

El turista viajó con su esposa y su hijo de ocho años, quien tampoco pudo dormir por el bullicio. “Soy padre y buscábamos tranquilidad. Eran las cinco de la mañana y seguían acelerando”, explicó.

Reclamo por controles y convivencia

Bustos señaló que, si bien en su ciudad también hay problemas con los ruidos de escapes libres, nunca había visto algo tan descontrolado:

“Es un camping municipal, hay familias, chicos, gente mayor. Me sorprendió que no hubiera ni un patrullero. No sé si no hay normativa o si simplemente no se cumple”.

A raíz de la mala experiencia, decidió no volver a visitar la ciudad por el momento. “El lugar es hermoso, pero así no se puede descansar. Ojalá lo solucionen porque tiene mucho potencial”, expresó.

Repercusiones y silencio oficial

En redes sociales, otros visitantes contaron experiencias similares, señalando que los ruidos y picadas nocturnas se repiten en fines de semana con gran afluencia turística.

Comerciantes locales lamentaron que este tipo de situaciones perjudiquen la imagen de la ciudad y ahuyenten a potenciales visitantes.

Hasta el momento, desde el Municipio no se emitieron declaraciones oficiales sobre el reclamo ni se informó si se reforzarán los controles en la zona ribereña.