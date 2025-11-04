martes 04 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Turista denunció ruidos de autos y motos en Baradero y afirmó: "Realmente no vuelvo más"

    Un visitante de Mercedes aseguró que su estadía en el camping municipal fue arruinada por el ruido constante de motos y autos sin control durante toda la noche.

    4 de noviembre de 2025 - 10:36
    Realmente no vuelvo más, comentó el vecino de Mercedes que estuvo de turista en el Camping de Baradero

    "Realmente no vuelvo más", comentó el vecino de Mercedes que estuvo de turista en el Camping de Baradero

    LAOPINION

    Un turista bonaerense denunció haber vivido una noche “imposible de tolerar” durante su estadía en Baradero, debido a los ruidos provocados por autos y motos que circularon durante horas en la zona del camping municipal. Ricardo Bustos, vecino de Mercedes, relató que su familia no pudo dormir por el nivel de ruido y la falta de control.

    Lee además
    Bomberos rescatan a un bebe atrapado dentro de un auto en Zárate

    Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate
    Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

    Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

    Una noche que arruinó el descanso familiar

    “Llegamos el sábado y el lugar nos encantó, es hermoso. Pero la noche fue una experiencia amarga”, contó Bustos.

    Según su testimonio, el ruido comenzó cerca de las 23 y se extendió hasta la madrugada. “Arrancaron a las once y estuvieron toda la noche al palo. Motos, autos, escapes libres… No sé si falta control o si nadie regula eso”, relató indignado.

    El turista viajó con su esposa y su hijo de ocho años, quien tampoco pudo dormir por el bullicio. “Soy padre y buscábamos tranquilidad. Eran las cinco de la mañana y seguían acelerando”, explicó.

    Reclamo por controles y convivencia

    Bustos señaló que, si bien en su ciudad también hay problemas con los ruidos de escapes libres, nunca había visto algo tan descontrolado:

    “Es un camping municipal, hay familias, chicos, gente mayor. Me sorprendió que no hubiera ni un patrullero. No sé si no hay normativa o si simplemente no se cumple”.

    A raíz de la mala experiencia, decidió no volver a visitar la ciudad por el momento. “El lugar es hermoso, pero así no se puede descansar. Ojalá lo solucionen porque tiene mucho potencial”, expresó.

    Repercusiones y silencio oficial

    En redes sociales, otros visitantes contaron experiencias similares, señalando que los ruidos y picadas nocturnas se repiten en fines de semana con gran afluencia turística.

    Comerciantes locales lamentaron que este tipo de situaciones perjudiquen la imagen de la ciudad y ahuyenten a potenciales visitantes.

    Hasta el momento, desde el Municipio no se emitieron declaraciones oficiales sobre el reclamo ni se informó si se reforzarán los controles en la zona ribereña.

    Temas
    Seguí leyendo

    Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

    Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

    Graves incidentes en el fútbol femenino Sub 14: la Liga Sampedrina evalúa duras sanciones

    Multas de tránsito más caras: el exceso de velocidad puede costar hasta $1.711.000

    Baradero homenajeará a Sergio "Fino" Mazzochi con una carrera en el circuito Barrancas

    Baradero: Madre denuncia bullying y presunta negligencia de autoridades en la escuela Nº 22 de Santa Coloma

    Dos aprehendidos en San Pedro por violencia de género y desobediencia judicial

    "Sabores del Mundo" llega a Baradero: una feria gastronómica y artesanal con sello local

    Pidieron prisión perpetua para el femicida de Guadalupe Estigarribia en Baradero

    Discriminación a emprendedores locales: denuncian que Baradero no les da prioridad en Sabores del Mundo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Incidentes en el Fútbol femenino sub14: la liga sampedrina evalúa duras sanciones

    Graves incidentes en el fútbol femenino Sub 14: la Liga Sampedrina evalúa duras sanciones

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde este jueves. El elenco coordinado por José Neme Carenzo que protagoniza El paraíso es un pudridero.
    Cultura y espectáculos

    Tres únicas funciones de los Talleres de Teatro coordinados por José Neme Carenzo
    Exposición de Fotolibros. La recepción es hasta el 11 de noviembre y la participación no tiene costo.
    Cultura

    Convocatoria abierta a participar de una muestra colectiva de Fotolibros

    Pergamino Básquet comienza a escribir su quinta participación en la Liga Argentina.

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    Control en 69 embarcaciones, identificación a 150 personas y secuestro de armas de fuego

    San Nicolás: Operativo náutico en islas: secuestran nueve armas y controlan 69 embarcaciones

    Cámara de Diputados de la Nación

    Diputados: la oposición busca apurar el dictamen del presupuesto, pero el oficialismo intentará postergarlo hasta diciembre