jueves 29 de enero de 2026
    • Incendios de pastizales en San Nicolás: Bomberos actuaron en zona oeste y ya suman casi 300 salidas

    Bomberos y Policía intervinieron mientras crece la preocupación por la cantidad de incendios durante enero en San Nicolás.

    29 de enero de 2026 - 14:20
    Según datos oficiales durante enero se registraron aproximadamente 300 incendios en el distrito nicoleño. Solo este miércoles, los Bomberos realizaron 12 intervenciones.

    Según datos oficiales durante enero se registraron aproximadamente 300 incendios en el distrito nicoleño. Solo este miércoles, los Bomberos realizaron 12 intervenciones.

    El Norte

    Los incendios de pastizales siguen repitiéndose en distintos puntos de San Nicolás y mantienen en alerta a los Bomberos Voluntarios. En la noche del miércoles se registró un nuevo siniestro en la zona oeste, mientras las estadísticas oficiales marcan casi 300 intervenciones en lo que va del mes.

    Incendio en la zona oeste y operativo nocturno

    El episodio más reciente ocurrió alrededor de las 21 horas en la intersección de avenida Alberdi y avenida Rucci, donde se desató un incendio de pastizales. La alerta ingresó a través del sistema de emergencias 911, lo que motivó el envío de una dotación de Bomberos San Nicolás. En el lugar también trabajaron efectivos policiales con dos patrulleros bajo la órbita del Destacamento Coviccos.

    Extenso trabajo en un incendio forestal en La Emilia

    Horas antes, el personal bomberil había intervenido en un incendio forestal de gran magnitud en la localidad de La Emilia, detrás del monte cercano al balneario. El operativo demandó cerca de seis horas de trabajo continuo, con la participación de tres dotaciones y maquinaria vial aportada por el municipio, en una labor conjunta para contener y circunscribir el foco ígneo.

    Casi 300 incendios en enero y pedido a los vecinos

    Según datos oficiales a los que accedió EL NORTE, durante enero se registraron aproximadamente 300 incendios en el distrito nicoleño. Solo este miércoles, los Bomberos realizaron 12 intervenciones. Desde el cuartel reiteraron el pedido a la comunidad para evitar la quema de basura y pastizales, ya que se registran entre 10 y 16 salidas diarias, muchas de ellas por hechos intencionales, con riesgos para la población y un fuerte desgaste del personal y el equipamiento.

