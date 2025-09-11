jueves 11 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • "Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer": un ladrón asaltó una remisería en Baradero

    Un ladrón encapuchado asaltó una remisería en Baradero y se llevó el celular del local. La empleada estaba sola y vivió momentos de tensión.

    11 de septiembre de 2025 - 15:05
    Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer: un ladrón asaltó una remiraría en Baradero

    Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer: un ladrón asaltó una remiraría en Baradero

    LAOPINION

    Un sujeto encapuchado ingresó a la agencia ubicada en Araoz al 1084 durante la madrugada y se llevó el celular del local. La empleada vivió momentos de tensión, aunque no sufrió daños físicos.

    Lee además
    La víctima se fue con un amigo a recorrer y vio a los sospechosos ocultando las bicicletas sustraídas.

    Les robaron las bicicletas y siguieron a los ladrones para descubrir el lugar donde ocultaron los rodados
    San Pedro: Niña de 5 años sufre fractura tras choque entre auto y moto

    San Pedro: Niña de 5 años sufre fractura tras choque entre auto y moto

    La inseguridad volvió a golpear en Baradero durante la madrugada de este jueves, cuando un delincuente encapuchado ingresó a una remisería y robó el celular del local. El hecho, ocurrido cerca de las 00:30 en la agencia ubicada en Araoz al 1084, dejó como saldo momentos de gran tensión para la empleada que estaba sola en ese momento, aunque afortunadamente no sufrió lesiones.

    El relato

    Según relató el propietario de la remisería, Jonathan Arce, al momento del robo los tres móviles de la agencia estaban realizando viajes. “Nosotros a la noche tenemos tres coches. Justo en ese momento los tres habían salido y la chica estaba sola. Entra un muchacho encapuchado, busca plata y no encuentra, porque en la agencia no hay efectivo. Así que se lleva el celular”, detalló.

    Elladrón actuó con rapidez y decisión. “Fueron 20 segundos, pero para Mariana fueron eternos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Ella intentó comunicarse con un chofer, pero el sujeto se tiró encima del escritorio y le sacó el celular”, agregó Arce.

    Una frase que lo resume todo

    Lo más impactante, sin embargo, fue la frase con la que el delincuente anunció sus intenciones. Según el testimonio de la empleada, el ladrón le dijo: “Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer”, a lo que ella respondió sorprendida: “No sé”, sin comprender en un primer momento que se trataba de un asalto.

    El ladrón estaba completamente encapuchado, dejando visibles únicamente sus ojos. Luego de tomar el celular —el principal instrumento de trabajo de la agencia— huyó rápidamente en moto por la calle Araoz.

    “Yo calculo que habrán estado bajo alguna sustancia. No sé qué se pensaron que se iban a encontrar. No hay nada de valor para robarse”, reflexionó Arce, quien también lamentó la pérdida del teléfono: “Para nosotros es un montón, porque con ese celular trabajamos todos los días”.

    Investigación en curso

    Hasta el momento no se reportaron detenidos. La policía local ya inició actuaciones en el marco de una causa por robo con intimidación. Se espera que las cámaras de seguridad de la zona y otros elementos puedan aportar datos para dar con el responsable y recuperar el celular.

    Temas
    Seguí leyendo

    Les robaron las bicicletas y siguieron a los ladrones para descubrir el lugar donde ocultaron los rodados

    San Pedro: Niña de 5 años sufre fractura tras choque entre auto y moto

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontológico de San Pedro

    San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochería de Coopser

    Política en Baradero: "Puse la renuncia a disposición como tantos otros". el secretario de Desarrollo Social

    El Concejo Deliberante de San Nicolás debate proyectos clave sobre tierras, cultura y salud

    San Pedro celebró la proclamación de la Basílica con la presencia de Victoria Villarruel y el Nuncio del Papa

    Suman 350 despidos en contratistas de Ternium San Nicolás que agravan el conflicto laboral

    Preparativos para honrar a la Virgen del Rosario San Nicolás con peregrinaciones y misa central

    Santiago Passaglia mostró el avance de obras de pavimento en barrio California

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    san pedro celebro la proclamacion de la basilica con la presencia de victoria villarruel y el nuncio del papa

    San Pedro celebró la proclamación de la Basílica con la presencia de Victoria Villarruel y el Nuncio del Papa

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La ambulancia de Same trasladó con código rojo a la mujer de 38 años.

    Chocaron una moto y un auto: una mujer sufrió severos traumatismos en un siniestro vial

    Por Alfonso Godoy
    Este viernes se podrá donar sangre en el Hospital San Felipe en San Nicolás

    El Hospital San Felipe de San Nicolás organizará una nueva colecta externa de sangre

    Los gremios del personal de la Unnoba convocan al paro universitario de este viernes 12.

    Docentes y no docentes de la UNNOBA convocan a adherir al paro nacional universitario

    Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer: un ladrón asaltó una remiraría en Baradero

    "Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer": un ladrón asaltó una remisería en Baradero

    La fecha fue establecida en Francia en 1995 para conmemorar al escritor británico Roald Dahl, autor de “Charlie y la Fábrica de Chocolate”. 
    Tendencias

    Día Mundial del Chocolate: festejar en destinos que tentarían al mismísimo Willy Wonka