"Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer": un ladrón asaltó una remisería en Baradero

Un sujeto encapuchado ingresó a la agencia ubicada en Araoz al 1084 durante la madrugada y se llevó el celular del local. La empleada vivió momentos de tensión, aunque no sufrió daños físicos.

La inseguridad volvió a golpear en Baradero durante la madrugada de este jueves, cuando un delincuente encapuchado ingresó a una remisería y robó el celular del local. El hecho, ocurrido cerca de las 00:30 en la agencia ubicada en Araoz al 1084 , dejó como saldo momentos de gran tensión para la empleada que estaba sola en ese momento, aunque afortunadamente no sufrió lesiones.

Según relató el propietario de la remisería, Jonathan Arce , al momento del robo los tres móviles de la agencia estaban realizando viajes. “Nosotros a la noche tenemos tres coches. Justo en ese momento los tres habían salido y la chica estaba sola. Entra un muchacho encapuchado, busca plata y no encuentra, porque en la agencia no hay efectivo. Así que se lleva el celular”, detalló.

El ladró n actuó con rapidez y decisión. “Fueron 20 segundos, pero para Mariana fueron eternos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Ella intentó comunicarse con un chofer, pero el sujeto se tiró encima del escritorio y le sacó el celular”, agregó Arce.

Una frase que lo resume todo

Lo más impactante, sin embargo, fue la frase con la que el delincuente anunció sus intenciones. Según el testimonio de la empleada, el ladrón le dijo: “Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer”, a lo que ella respondió sorprendida: “No sé”, sin comprender en un primer momento que se trataba de un asalto.

El ladrón estaba completamente encapuchado, dejando visibles únicamente sus ojos. Luego de tomar el celular —el principal instrumento de trabajo de la agencia— huyó rápidamente en moto por la calle Araoz.

“Yo calculo que habrán estado bajo alguna sustancia. No sé qué se pensaron que se iban a encontrar. No hay nada de valor para robarse”, reflexionó Arce, quien también lamentó la pérdida del teléfono: “Para nosotros es un montón, porque con ese celular trabajamos todos los días”.

Investigación en curso

Hasta el momento no se reportaron detenidos. La policía local ya inició actuaciones en el marco de una causa por robo con intimidación. Se espera que las cámaras de seguridad de la zona y otros elementos puedan aportar datos para dar con el responsable y recuperar el celular.