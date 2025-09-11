jueves 11 de septiembre de 2025
    Política en Baradero: "Puse la renuncia a disposición como tantos otros". el secretario de Desarrollo Social

    Política de Baradero: Santiago Erroz puso su renuncia a disposición tras las elecciones y dijo que los cargos no son permanentes y el mensaje de las urnas.

    11 de septiembre de 2025 - 10:29
    LAOPINION

    En Baradero, Santiago Erroz confirmó que presentó su renuncia al intendente tras los resultados de las elecciones, subrayando que los cargos políticos no son permanentes y que el mensaje de las urnas debe ser respetado. Mensaje de la política.

    Desarrollo Social

    El secretario de Desarrollo Social de Baradero, Santiago Erroz, confirmó públicamente que presentó su renuncia al intendente municipal luego de los resultados adversos obtenidos por el oficialismo en las recientes elecciones. La decisión, según explicó, responde a un principio de respeto institucional y político ante el mensaje que la ciudadanía expresó en las urnas.

    “La renuncia la puse a disposición como tantos otros funcionarios, es lo que corresponde. Uno que hace política entiende que los cargos no son permanentes y está lejos de aferrarse a eso si le genera un daño al conjunto”, señaló el funcionario en diálogo con medios locales.

    Con estas palabras, Erroz se sumó a un gesto colectivo dentro del gabinete municipal: varios funcionarios habrían adoptado la misma decisión en señal de madurez política y reconocimiento del resultado electoral. Si bien aclaró que aún no se ha definido su continuidad o alejamiento definitivo, el funcionario recalcó que su postura es coherente con una ética de la función pública basada en la legitimidad que otorga el voto ciudadano.

    El mensaje de las urnas

    “Lo que considero es que la sociedad nos dio un mensaje a través de las urnas; la gente claramente eligió otra cosa. Nobleza obliga: hay que poner a disposición la renuncia y que el intendente haga los cambios que considere”, expresó.

    Erroz evitó caer en discursos defensivos o confrontativos. Muy por el contrario, enfatizó que no hay lugar para el enojo o el resentimiento, sino para la escucha activa y la autocrítica. “No hay que enojarse con la gente. Es un mensaje de la sociedad y hay que reconocerlo”, afirmó.

    Asimismo, expresó su disposición a dar un paso al costado si así se lo requiere:

    “Si hay que dar un paso al costado, así será”.

    Este posicionamiento no solo marca un punto de inflexión en su rol como funcionario, sino que también contribuye al clima político post-electoral en el municipio de Baradero, donde comienzan a definirse nuevas etapas tanto en la administración como en el armado político de cara al futuro.

    Decisión del intendente

    Por el momento, el intendente municipal no ha oficializado ninguna decisión respecto a los funcionarios que pusieron su renuncia a disposición. Se espera que en los próximos días evalúe el desempeño de cada área y decida cómo reorganizar su gabinete de gestión para el nuevo ciclo.

    La actitud de Santiago Erroz, así como la de otros miembros del gabinete, puede interpretarse como un gesto institucional saludable, en un contexto político donde no siempre predominan la autocrítica ni la disposición al recambio. En tiempos de desgaste para muchas gestiones municipales, este tipo de acciones generan un mensaje claro: la política debe ser permeable a la voluntad ciudadana y estar dispuesta a renovarse cuando esa voluntad lo exige.

