martes 26 de agosto de 2025
    • Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un camión en ruta 188 y calle 20

    El joven fue hospitalizado por las lesiones sufridas al chocar en moto contra un vehículo de carga.

    25 de agosto de 2025 - 17:59
    El motociclista fue asistido en el lugar y ascendido a la camilla de la ambulancia de Same que lo trasladó al Hospital San José.

    LA OPINION
    El joven conductor de una motocicleta fue hospitalizado por las lesiones de consideración sufridas en el choque contra un camión en inmediaciones de la ruta nacional Nº 188 y calle 20 del barrio Villa Alicia, en la tarde de este lunes.

    El siniestro ocurrió minutos más tarde de las 14:30 en la mencionada intersección cuando el motociclista se incorporaba a la traza nacional por calle 20, desde el barrio Villa Alicia.

    Por causas que se investigan, la motocicleta colisionó contra el vehículo de carga que se desplazaba por el carril Pergamino - San Nicolás de la ruta.

    Los automovilistas se detuvieron a brindarle asistencia y llamaron al servicio de emergencias 911 para que acuda una ambulancia de Same.

    El motociclista quedó hospitalizado por las lesiones sufridas

    siniestro vial hospitalizaron a un motociclista que choco contra una camion 005

    En cuestión de minutos se desplegaron y arribaron los integrantes de una unidad de emergencias sanitarias y móviles de Patrulla Urbana para ordenar el tránsito, mientras la Policía realizó las actuaciones y las tareas periciales.

    El médico de la ambulancia de Same ordenó el traslado del motociclista lesionado por los traumatismos sufridos que requerían una atención especializada del servicio de guardia del Hospital "San José".

    Las actuaciones judiciales, por la calificación de lesiones culposas, están a cargo de la Fiscalía 6 que subroga el fiscal Daniel Aguilar.

