lunes 22 de septiembre de 2025
    • Acevedo: denuncian que corren picadas de autos y provocan siniestros viales en las calles internas del pueblo

    La semana pasada un vehículo conducido por un joven de 20 años chocó a una camioneta a gran velocidad en calle 6 de esa localidad.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    22 de septiembre de 2025 - 17:16
    El automóvil blanco chocó a gran velocidad contra una camioneta estacionada contra el cordón de la vereda.

    CAPTURA DE PANTALLA VIDEO DE CAMARA DE SEGURIDAD.

    CAPTURA DE PANTALLA VIDEO DE CAMARA DE SEGURIDAD.

    El choque de un automóvil contra una pick up estacionada y el video registrado por cámaras de seguridad visibilizaron un malestar de vecinos por las competencias de "picadas ilegales" de autos en la localidad de Acevedo. Las personas residentes en el pueblo están denunciando que están corriendo en vehículos dentro de la traza urbana.

    La semana pasada en calle 6 un automóvil blanco al mando de un sujeto de 20 años y una mujer de 18 como acompañantes chocaron a gran velocidad contra una camioneta estacionada.

    El automovilista perdió el control e impactó a alta velocidad contra la pick up y por el horario no había transeúntes ni otros vehículos que involucraran a otras personas.

    Afortunadamente, no hubo personas lesionadas por el siniestro vial y sólo hubo que lamentar daños en las dos unidades involucradas. El automóvil que embistió lo hizo en forma activa y la camioneta participó pasivamente estando aparcada contra el cordón de la vereda correctamente.

    Los vecinos que compartieron el video tienen un gran malestar por las picadas que generan las circulaciones de vehículos a gran velocidad por las calles de la zona urbana de la localidad.

